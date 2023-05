La Justicia imputó a la secretaria general de la CTA Mendoza por entorpecer la vía pública

En la tarde del miércoles, la Justicia imputó a Castro, quien también es referente del Departamento de Discapacidad de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Mendoza. En el contexto de un plan de lucha de 80 días por mejores salarios y condiciones de trabajo, también se detuvo e imputó a otros representantes gremiales del Consejo Directivo Provincial, incluidos los secretarios, general y adjunta, Roberto Macho y Adriana Iranzo.

marcha estatales ate sute paro docente (23) roberto macho.jpeg Los secretarios de ATE, Roberto Macho y Adriana Iranzo, repudiaron la imputación de Romina Castro, su compañera de la CTA. Foto: Martín Pravata

"Acabo de ser imputada por el incumplimiento del Código 194, donde habla de entorpecimiento en la vía pública. Me han tomado huellas digitales por defender a la clase trabajadora. El año pasado estuvimos realizando distintas marchas durante 84 días, defendiendo a compañeros y compañeras con bajos salarios, que no tenían dignidad laboral. No obstante, el Gobierno y la Justicia de Mendoza tienen esta forma de responder: condenando las protestas”, apuntó Castro, al salir del Polo Judicial.

"Vendrán más imputaciones y persecuciones, pero nosotros vamos a estar presentes en la defensa de los derechos y necesidades de la clase obrera. Desde ATE y CTA Autónoma vamos a dar la lucha y dignidad por cada uno de los trabajadores de Mendoza”, enfatizó la representante sindical.

De hecho, desde el Poder Judicial adelantaron que llamarán a indagatoria a otros referentes sindicales en los próximos días.

