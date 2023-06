La Junta Electoral pospuso el escrutinio definitivo en Las Heras para resolver el planteo de Gallo (PJ)

Tuti Carlos Gallo sobre escrutinio.JPG

Sucede que en las PASO para definir las candidaturas de intendentes en Las Heras, Adriana Cano y Carlos Gallo eran precandidatos a intendentes de la lista de Omar Parisi, y a ellos sólo los diferenciaba una letra, la lista de Cano era la 502 C y la de Gallo la 502 CF.

Por tanto, en el equipo de Gallo entienden que hubo errores en la carga de votos de esa lista porque en algunas escuelas se anotaron los votos en forma unificada para la lista C sin tener en cuenta la denominación C-F, debido a supuestos errores en los formularios en los que se debían anotar los votos.

Esos errores, entienden en el equipo de Gallo, habrían provocado que Cano resultara beneficiada y terminara imponiéndose en esa interna por un escaso margen de 489 votos. En la página oficial del escrutinio provisorio de las PASO figura que Adriana Cano consiguió 5.713 votos, mientras que Gallo quedó detrás con 5.224.

Por lo tanto enviaron una nota a la Junta Electoral pidiendo reabrir las urnas contando voto por voto y acompañaron ese documento con algunas fotos de algunos certificados de escrutinios de mesas de Las Heras. En principio, ellos planteaban haber detectado errores en 44 mesas y entendían que "si esos votos se computan como corresponden se puede dar vuelta esa elección".

Habrá que esperar para ratificar el escrutinio definitivo

Ante el planteo de Carlos Gallo, la Junta decidió posponer el escrutinio definitivo de Las Heras para el jueves próximo, de manera tal de que pueda reunirse ese órgano electoral y votar para dirimir si le da cabida o no al planteo de Gallo.

Cabe recordar que ese organismo que administra, fiscaliza y resuelve sobre todo lo concerniente a las elecciones provinciales y municipales, está conformado por los siete miembros de la Suprema Corte de la provincia, el presidente del Senado, el vicegobernador Mario Abed, el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, el secretario de la Junta, Jorge Albarracín y el prosecretario Alejandro Jardón. De lo que decidan esos 11 integrantes surgirá si avanza o no el pedido del titular de la ANSES.

"No se podía avanzar con un escrutinio definitivo si no se definía antes sobre este planteo, que no habla ni de impugnar una mesa, ni de nulidades, sino que pretende reabrir las urnas para hacer un recuento de los votos que apoyaron a esa lista 502", explicó Jorge Albarracín, secretario de la Junta Electoral.

Con ese planteo hecho, desde la Junta avanzaron este lunes con los recuentos definitivos de Lavalle, Tunuyán, San Carlos, San Martín, Junín, Santa Rosa y La Paz.

El peronismo de Las Heras dividido en 6

Más allá de la situación que plantea Gallo, el punto es que por la misma situación de quiebre en la que se encuentra el peronismo mendocino, en Las Heras hubo 6 precandidatos a intendente, que se disputaron el 19,96% de los sufragios peronistas.

Gallo y Cano fueron los que más sufragios obtuvieron ya que entre ambos -que llevaban a Omar Parisi y a Lucas Ilardo como fórmula- se llevaron casi el 48% de los votos totales del PJ.

Sin embargo, los otros precandidatos, Daniel Urquiza, Debra Paolasso, Rubén Miranda y Jorge Pandolfino se quedaron con el 52%.

Es decir que ninguno se puede erigir la supremacía sobre los demás, pero sí es cierto que con tanta cantidad de precandidatos, cada voto cuenta y Gallo está decidido a hacer valer los suyos.