Carlos Gallo pidió a la Junta Electoral que vuelva a contar los votos de Las Heras en las PASO

Esto porque al parecer, ha habido errores en la carga entre su lista (la 502 CF) y la de Cano (la 502 C) porque en algunas escuelas se anotaron los votos en forma unificada para la lista C sin tener en cuenta la denominación CF.

Así lo explicó Néstor Márquez, jefe de campaña de Carlos Gallo. Márquez agregó también que van a esperar a que la Junta Electoral les dé el visto bueno para aclarar este malentendido. Al respecto, suponen que fue un error involuntario y no un intento de fraude.

Carlos Gallo ANSES.jpg El titular de Anses Mendoza, Carlos Gallo, quiere que se vuelvan a contar los votos de todas las urnas de Las Heras.

De dónde provienen las dudas

Gallo y su equipo solicitaron que se abran las urnas y se vuelva a contabilizar uno a uno los votos que obtuvieron la lista 502 C y la Lista 502 CF.

Esto es porque en algunas escuelas sucedió que, al contabilizarlos, se unificaron los votos de la lista C con los de la CF y justamente fue en las escuelas en las que Gallo no obtuvo ni un solo voto, mientras que en las que esto no sucedió, los votos se repartían entre la lista de Cano y la de Gallo.

De hecho, la diferencia de votos entre Cano y Gallo es de poco más de 2 puntos. Cano obtuvo el 25,32% de los votos del frente Elegí Mendoza, es decir, 5.713 sufragios. Mientras, Gallo se quedó con el 23,16%, es decir 5.224 votos. Sin embargo, el equipo de Gallo cree que su candidato sacó muchos más votos que estos.

El inconveniente fue, tal y como lo planteó Márquez, "técnico", ya que ellos no piensan que se trate de una maniobra fraudulenta, pero sí que por la confusión de las letras C y CF, pueden haberse fugado votos de Gallo a la otra lista.

El quiebre del peronismo de Las Heras

Más allá de la situación que plantea Gallo, el punto es que por la misma situación de quiebre en la que se encuentra el peronismo mendocino, en Las Heras hubo 6 precandidatos a intendente, que se disputaron el 19,96% de los sufragios peronistas.

Gallo y Cano fueron los que más sufragios obtuvieron ya que entre ambos -que llevaban a Omar Parisi y a Lucas Ilardo como fórmula- se llevaron casi el 48% de los votos totales del PJ.

Sin embargo, los otros precandidatos, Daniel Urquiza, Debra Paolasso, Rubén Miranda y Jorge Pandolfino se quedaron con el 52%.

Es decir que ninguno se puede erigir la supremacía sobre los demás, pero sí es cierto que con tanta cantidad de precandidatos, cada voto cuenta y Gallo está decidido a hacer valer los suyos.

