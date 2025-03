La jueza Llatser opinó sobre la designación de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla: "Milei usó sus facultades"

-En realidad, primero, cuando estaba estudiando en 1984 entré a trabajar al Poder Ejecutivo, rindiendo por concurso entré Catastro de la provincia. En ese momento estudiando derecho y después pase por varias oficinas, Rentas, Asesoría de Gobierno, donde me recibí y pasé a ser abogada auxiliar, apoderada del Estado. Bueno, lo fui por muchos años, hasta el 2007 que ingresé en el Poder Judicial, como juez de la Segunda Cámara del Trabajo.

-¿Y cómo hiciste para trabajar en estos cargos en el Poder Ejecutivo, porque te recibiste en la Universidad Nacional de Córdoba?

-Bueno, porque también en eso hay historia. La única Universidad de Derecho que había en la provincia de Mendoza era la Universidad de Mendoza. Yo ingresé a la Universidad de Mendoza e hice los primeros cuatro años ahí. Hubo un éxodo masivo en esa época de estudiantes que nos fuimos a distintas universidades nacionales. Algunos se fueron a la del Litoral y otros a Córdoba. Me quedaban 11 materias y las rendí libre. Las preparaba aquí, iba, rendía de 1 a 2 materias y en un poquito más de un año terminé la carrera. Por eso me gradué en la Universidad Nacional de Córdoba.

Norma Llaster y Carina Scandura. 2.jpg Norma Llatser, juez de la Suprema Corte de Justicia en el programa "En Primera Persona", conducido por Carina Scandura.

-No quería dejar de preguntarte qué te parecen las designaciones por decreto de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. Tenés una opinión formada, ¿me imagino?.

-Y yo creo que tenía la facultad de hacerlo, pero entiendo que debía seguir el procedimiento que establece en el 99 de la Constitución Nacional, teniendo el Congreso funcionando. Es mucho mejor.

-O sea, ¿tendría que haber pasado por el Congreso?

-Es una facultad, cada Presidente sabe las atribuciones que tiene, pero entiendo que siempre es más beneficioso para las repúblicas, las designaciones por el Congreso.

- Estaba leyendo que tenés una maestría justamente en derecho del trabajo. Un doctorado también sobre esta materia, estos son tus temas, porque además usted es titular de una cátedra en la Universidad de Aconcagua, también sobre derechos del trabajo. Es un tema complejo, sobre todo, me imagino que tiene que ver mucho las cuestiones laborales con las crisis económicas, ¿no?.

-Absolutamente. Siempre digo lo mismo que los vaivenes económicos del país hacen que el derecho del trabajo sea como un termómetro. Claramente, cuanto más crisis económicas hay, más se generan conflictos laborales. He estado bastante en el tema, desde que era abogada en el Poder Ejecutivo. Allí llevaba parte laboral, además de la administrativa, pero también tenía que ver con los procesos de exclusión, los amparos sindicales, las enfermedades profesionales o los accidentes de trabajo del personal de la Administración Pública Provincial.

Hay una corrección que debo hacer, soy magister en derecho del trabajo pero no he terminado el doctorado. No sé si lo terminaré algún día. Actualmente coordino una maestría en derecho del trabajo de la Universidad de la Aconcagua que también lleva como 14 cohortes, y siempre he estado en la cátedra de derecho laboral. Es un tema sumamente dinámico.

Desde la sanción de la Constitución Nacional, en 1853, tenía como atribución el Poder Legislativo el dictado de los códigos y entre ellos estaba el Código del Trabajo que nunca se editó. Tenemos un Código de Trabajo, tenemos una normativa absolutamente dispersa con lo cual es bastante complejo, también, transmitir el conocimiento del derecho del trabajo porque tenemos muchas normas.

Norma LLatser-SCJ.jpg Norma Llatser es la segunda mujer que integra la Suprema Corte de Justicia, luego de Teresa Day. Y es la tercera en la historia de la Justicia de Mendoza.

-Te preguntaba por las crisis económicas, porque me imagino que cuando hay despidos, falta de indemnización o indemnizaciones que por ahí se consideran que no son justas, por ejemplo, trabajadores que han estado en la ilegalidad y que empezaron a reclamar sus derechos, digo, hay distintas circunstancias que hacen que se litigue...

- Sí, por supuesto. Tenemos un altísimo porcentaje de trabajo negro o de trabajo clandestino, gente que no puede gozar de los beneficios de una obra social, de los beneficios jubilatorios, de un seguro por un accidente o una enfermedad y queda con alguna incapacidad, están como fuera del sistema. Por eso también es complejo y se genera la litigiosidad.

-En nuestro sistema jurídico, en lo laboral, las indemnizaciones son tarifadas.

-Sí, es decir que hay un quantum que uno rápidamente lo puede cuantificar. Pero los trabajadores que no tienen este trabajo registrado, tienen un plus de poder acreditar que estaba en negro, quién era su empleador, en qué condiciones lo hacía.

Están los convenios colectivos que nos van a regular las escalas salariales. Para cada actividad cual va a haber un salario que le hubiera correspondido a este trabajador. También hay trabajadores que están inscriptos de una manera deficiente, un trabajador que está inscripto por media jornada, porque el empleador lo inscribe en media jornada, y bueno trabaja completa. Entonces, esto en las crisis es mucho más palpable.

-Me imagino que deben haber tantas circunstancias, tantas situaciones que llevan a la cuestión laboral. Esta será la impronta Norma que llevarás a la Suprema Corte. ¿Cuáles son las ideas o los principios que le vas a imponer a tu trabajo?

-Bueno, es un poco lo que yo he venido haciendo, tratar de ser muy metódica para resolver las causas, tratar de resolverlas con la mayor celeridad que se pueda. Los tiempos de la justicia se han acelerado en las primeras instancias muchos los procesos, al superior tribunal también hay que imprimirle esta fuerza para poder resolver los conflictos que llegan en esta instancia.

Recordemos que en la faz laboral no hay una segunda instancia, entonces los procesos que se resuelven en las cámaras del trabajo que son de instancia única, tribunal colegiado, estas características que tiene el proceso laboral llegan a la Corte por recurso extraordinario. Entonces, entiendo que se debe resolver estos, yo tengo que ver también, recién llevo cuatro días y quiero ver cuántas causas son las que tenemos, en qué velocidad se les están imprimiendo a estas resoluciones, llegar con esta posibilidad de trabajar con consenso, con diálogo, más allá de las discrepancias que podamos tener desde el aspecto jurídico, porque no todos tenemos por allí los mismos criterios, hay criterios diversos en todas las materias.

Más aún con esto que nos toca resolver en todas las materias.

Norma LLatser jueza laboral-Ministra de la Suprema Corte de Justicia.jpeg Llatser tuvo amplia trayectoria en el fuero laboral. También es docente universitaria y dirige una maestría. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

- Cómo ves el funcionamiento porque ha estado en todos los lugares, incluso fuiste presidenta de la asociación de magistrados hasta ahora, hasta antes de tu asunción, tengo una encuesta que se hizo hace un poco tiempo nada más que se publicó en enero, donde habla que el 92,8% de los consultados no tuvo opiniones positivas sobre el rol del Poder Judicial.

-Yo te puedo dar la visión desde adentro con las encuestas que se hacen en el Poder Judicial. A partir de las reformas del Código Procesal Civil y del Código Procesal Laboral, se elaboraron protocolos de trabajo en los cuales se impuso a los tribunales, una mayor cantidad de trabajo y calidad de trabajo y ver cómo funcionábamos, fue como también medirlos a nosotros como tribunal, como estaban las causas.

Al acelerar los procesos y al tener una oralidad mucho mayor, esto generó que dentro del Poder Judicial se realizaran encuestas y estas encuestas que son como el boca de urna al salir de una audiencia inicial laboral y en el Poder Judicial Civil, que el propio trabajador en nuestro caso y el empleador y los profesionales podían salir de la audiencia y escanear un QR, como le había ido en la audiencia, que le había parecido el juez, si había sido un juez conciliador, si conocía el expediente, si había depurado la prueba, cómo era el trato.

En estas encuestas que realmente son encuestas como más fidedignas, tuvimos un alto porcentaje de satisfacción del justiciable del ciudadano que se acercaba, tanto en el fuero laboral como en el fuero civil. Yo no sé si técnicamente, no conozco cómo se elaboran a ciencia cierto en encuesta, pero esto ha sido más como una intervención y esto es una intervención para que la ciudadanía diga cómo funciona el Poder Judicial.

Es lo mismo que si nosotros preguntamos cómo nos van los hospitales públicos, cómo es la atención en los hospitales públicos, y si uno va al común de la gente y pasa, ¿qué dicen? Y bueno, al que le fue bien en la atención y el que tuvo que esperar siete horas, qué va a decir. ..

-Con esto, un poco tratando de traducir lo que estás comentando, y quienes han tenido que efectivamente pasar por la justicia tienen otro punto de vista, que por ahí la opinión es sin recurrir justamente o sin tener que haber pasado por alguna situación, ¿no?

-Exacto, me da la sensación que este resultado se debió a esta intervención que se hizo al tener una visión muy mala del Poder Judicial.Entiendo que no es así, yo siempre recuerdo y se los digo a mis alumnos, o se los digo a la gente que está en las cámaras que son más jóvenes y que recién ingresan, que cuando uno litigaba y pedía la audiencia de vista de causa, nos la daban a dos años, y dos años el expediente estaba absolutamente quieto.

Hoy un proceso laboral está acotadísimo el tiempo. Yo les digo que la resolución en la primera intervención que tiene el tribunal en la audiencia inicial, yo las he tomado, porque también es una facultad indelegable del juez, tomar la audiencia inicial y yo siento las partes y les digo, miré en este proceso, a ver qué está reclamo, ¿para qué quiere esta prueba? ¿Por qué no conciliamos? Esto no va, esto fue mal pedido, esto le faltó esto y tratemos de conciliar. Yo tenía un alto porcentaje de conciliación y el proceso a lo mejor no terminaba en cuatro, o seis meses.

-De todas maneras, deben haber cosas para mejorar, siempre todo es perfectible. Hay una queja recurrente de la gente, uno lo escucha en los televidentes, en los oyentes en el caso de la radio, de las ferias judiciales, que sobre todo la de enero, que por ahí es muy larga y la de julio. ¿En esto qué opinión tenés o si has podido charlarlo con tus colegas?

-No, aún no ha podido charlarlo con mis colegas, sé que hay algún proyecto de la primer corte de justicia de San Juan, en ese sentido, en las ferias. Yo tengo dos lecturas, muchos años litigué y las ferias para el profesional de la calle eran un descanso. Vamos a poner al día el estudio, vamos a ver qué causas todavía tenemos para hacer las demandas.

Norma Llatser (8).jpeg Llatser confió que le sorprendió su postulación y lo considera como un broche de oro a su carrera profesional, dentro y fuera de los tribunales. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Era el descanso, era la fecha en que uno de las secretarías también tomaba vacaciones. Y la verdad que el profesional del derecho trabaja con la cabeza, como ustedes, entonces es importante también tener como un descanso en esto. Y los tribunales siguen trabajando, que no ingresan las causas comunes, pero las causas urgentes, los amparos por salud o amparos laborales, cosas urgentes siguen funcionando.

Se pide la habilitación de feria y se sigue trabajando obviamente que no con el mismo ritmo, pero es también el tiempo en que el poco personal que queda aprovecha a ser los archivos, aprovecha a ser tareas administrativas internas que son necesarias. La verdad que podría repensarse, está para pensarlo también y hay que sumar al colegio de abogados y ver qué es lo que dice, porque los grandes estudios que trabajan con muchos profesionales y tienen juniors que pueden seguir trabajando no se les complicaría. Muchos jueces estarían muy contentos porque se podrían ir en septiembre de vacaciones que es más barato.

-¿Cómo te llega este cargo? Te sorprendió esta postulación del gobernador Cornejo, te lo imaginabas en algún momento de tu carrera profesional?

-Hace como cuatro años, cuando fue postulada mi compañera de trabajo Teresa Day, en algún momento en los medios salió mi nombre, pero a mi nadie me había llamado. A mí me da gracia decir, ¿por qué están hablando de mí si nadie me ha venido a buscar? Y esta vez, tampoco me habían llamado.

La verdad que me sorprendió pero para bien es como un halago. Es como el broche a una carrera de tantos años dentro de la justicia y fuera de la justicia. Es un desafío muy grande. Lo he dicho varias veces.

Alfredo Cornejo Norma Llatser.jpg Norma Llatser junto al gobernador Alfredo Cornejo, quien la postuló para el máximo tribunal de Mendoza, tras el retiro de Pedro Llorente.

Apenas me lo propusieron, lo charlé con mi familia para ver qué les parecía. Se pusieron contentos y me dijeron que sí, que estaban todos dispuestos a ayudarme y a colaborar.

-De todas maneras, tus hijos están grandes.

- Sí, sí, yo tengo tres hijos, la más grande que tiene 30 años, 26 y 24. La más grande ingeniera, el menor es licenciado en comercio exterior y a la otra le quedan muy poquito para recibirse de odontóloga. Así es que están grandes, cada uno está encarrilado con sus profesiones. Es muy bonito eso.

-Que te dediques de lleno a tu carrera es como sabiendo que tus hijos están realizados, que tu familia está de alguna manera sin la necesidad de que tengas una presencia permanente, eso te da un alivio.

-Absolutamente. Y tener un esposo que también apoya y comparte y no hay ningún problema, y hoy no vengo a comer y no pasa nada. La verdad que ha sido satisfactorio. Ahora tendré que aprender mucho, hay que aprender, siempre sostengo que hay que saber que el aprendizaje está siempre, que uno tiene que saber escuchar mucho y saber que siempre tengo cosas para aprender de los demás, de cómo trabajan. La humildad es una virtud que hay que trabajarla, hay que ejercerla y hay que siempre recordarla.

-Hablando de los aprendizajes, cómo te llevas con las nuevas generaciones, también con las nuevas herramientas, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial y bueno, las redes sociales.

-Bueno, debería aprender mucho más, seguramente. Yo comencé con la escritura de la Remington y terminé preguntándole a GPT algunas cosas. Con la juventud me llevo muy bien. Creo que eso, el dar clases es muy importante por dos situaciones. Primero que te apega a los jóvenes a tratar de transmitirles, tratar de entender cómo ellos necesitan que vos transmitan el conocimiento y porque uno tiene apego a la realidad. Y es una cuestión que uno nunca debe despegarse de lo que vivimos en sociedad, cómo lo vivimos con quién compartimos.

Norma LLatser jueza laboral-Ministra de la Suprema Corte de Justicia (11).jpeg Llatser aseguró que el tiempo de las ferias judiciales es un tema a revisar para acelerar los procesos judiciales. Foto: Diario UNO / Martín Pravata

-Además, porque los jóvenes te bajan a tierra y te van contando otras realidades, otras maneras.

-Yo con esto interactúo mucho. Antes era impensado que vos le dejaras a los alumnos tener el celular. Yo les digo que tengan el celular, pero bájense la ley acá. Tienen internet, bajen la ley acá. Creo que hay que aprender más, son herramientas muy importantes, cuestiones que la pandemia nos dejó. Claro, que eso, el poder dar clases virtualmente, siempre es muy bonito tener al alumno en frente, porque uno cuando está del otro lado, te dicen, tengo poca conexión, es típico o tengo que apagar la cámara ...

Cuando vas a empezar, llamas al alumno, ¿Pedro estás? Porque no está claro si estás sola. Por eso, hay que aprender que las clases virtuales nunca pueden superar cuarenta minutos.

-Estaba leyendo que tenés orígenes catalanes. Eso qué es de tu familia...

-Si te escuchan mis parientes que soy catalana, pero se mueren muertos aquí mismo.

-¿De amor o de odio?

-De odio total. Porque son valencianos.

-Ah, valencianos.

-Esta medalla que tengo puesta que detrás dice, regalo de tus tías de vinaros. Este es San Sebastiá. San Sebastiá es el patrono de vinaros. Vinaros es un pueblito que queda en Valencia, casi más llegando a Cataluña, pero son vinaroscenses. Y tenemos un libro muy bonito que escribió una profesora de Río Cuarto, que es Lladster con d, que pensábamos que éramos parientes, y no lo somos. Se llama Viranocienses en América. He tenido oportunidad de estar contactada con ellos. Estoy muy conectada con ellos, la verdad es un pueblo muy bonito. Queda en el Mediterráneo.

-¿Tú papá nació en España?

-Mi papá no. Mi papá nació acá. Mi abuelo nació en España y eran toneleros. Se vino él con dos hermanos. Uno se volvió. Otro quedó en Bahía Blanca. Después nos supimos de él, que habrá sido, pero mi abuelo era vinarocense. Por la parte de mi mamá, Lopez De Munai, son vascos. Así es que tengo una linda mezcla.

-Y esas costumbres se practican...

-Totalmente, los he ido a visitar, ellos han venido, nos hablamos con frecuencia. Sí, sí. Y tengo una parte italiana. Tengo una parte calabresa, una parte de mi abuelo. Una calabresa y otra argentina. Todo eso en Palmira. Mi abuelo vino con varios hermanos que se dedicaron a la tonelería. Eran de los pueblos cercanos, que estaba en Peñiscola. Bonitos lugares. Así que de Cataluña, nada.