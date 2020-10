La irónica carta del presidente de la Cámara de Comercio de Alvear a Juan Grabois

https://www.facebook.com/andres.vavrikburne/posts/10224310349574667

Bajo el título de: "consideraciones para que sus revolucionarios agro-ecologistas tengan en cuenta a la hora de analizar el ante-proyecto", Vavrik detalla todas las vicisitudes que deben sortear los agricultores en Mendoza, desde el pago del derecho a riego, las inclemencias del tiempo que suelen golpear la producción, hasta la lucha por el precio de la cosecha.

Con el mismo tono irónico, el presidente de la Cámara de Comercio alvearense, incita a los usurpadores: "No los quiero asustar, son cosas comunes que le pasan al productor, no deberían abandonar su afán de evolucionar a una agricultura sustentable, por estas pavaditas" y concluye: "No hay necesidad de delinquir, si hay algo que le sobra a la Argentina es tierra. Siempre se logra un buen arreglo cuando hay ganas de trabajar y producir"

Vavrik fue uno de los referentes que lideró el corte de los productores ganaderos en la ruta 7, cuando se les impedía ingresar a los campos que tienen en la vecina provincia de San Luis y de hecho fue con quien se comunicó el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, para llegar a una conciliación entre esos productores y el gobierno puntano.