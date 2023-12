La filtración del supuesto desfinanciamiento del Conicet puso en alerta a los científicos mendocinos

Desde el CCT Mendoza dijeron a Diario UNO que hubo una reunión la semana pasada pero no pueden dar fe del contenido del documento.

"No se sabe quién lo escribió", agregaron aunque reconocieron la preocupación de los científicos, que a su vez pidieron que se les brinde información oficial desde el Gobierno nacional, dado que ni siquiera el nuevo presidente ha sido designado formalmente.

Conicet Mendoza.jpg

La reunión que puso en alerta a los científicos

El documento que circuló en los últimos días da cuenta de que el organismo debería "sobrevivir pagando los gastos mínimos e indispensables para que las instituciones puedan seguir funcionando".

Y que en la reunión con las autoridades del Conicet, el gerente del Conicet Jorge Figari advirtió que "nunca se vivió una situación así" y que las autoridades pelearán por "un refuerzo presupuestario".

En el estado de situación se cuenta también que Daniel Salamone aún no ha sido desginado por Javier Milei como presidente del Conicet y que, por tanto, son los vice los que tienen firma "pero no para pagos".

Según lo que se filtró, Salamone sería designado en breve y está dispuesto a que el Conicet continúe, con una mirada coherente como investigador.

El propio Salamone se habría sumado a la reunión casi sobre el final. "La idea es tornar a la institución en lo más funcional posible en una situación que es de una crisis muy profunda", resalta el documento, que a la vez concluye que "el margen de negociación (para el presupuesto) es mínimo" porque "la idea es poner en caja al Estado".

"Una de las estrategias para reducir planta seria que la gente que está en condiciones de jubilarse lo haga", anotó quien redactó el escrito, que también aseguró que se habló de "potenciar la vinculación con privados y la cooperación internacional".

El documento también expresa que no se otorgarán nuevas becas por razones presupuestarias. Que las becas en ejecución en el exterior (32) se van a mantener pero que el concurso que está en proceso no se va a continuar; en tanto que lo mismo pasará respecto de la promoción de investigadores que concursaron: se publicará el orden de mérito pero no se hará efectiva.

"Las altas en investigadores se irían dando a medida que haya presupuesto", resalta la minuta filtrada.

Además, se describe que el Conicet está siendo auditado (desde el 2021), que no se podrá hacer teletrabajo y que no se pagarán horas extras. Que los programas Equipar y Construir están en riesgo y que como no hay gerente de Vinculación nombrado por la nueva administración, Mendoza tuvo que mandar tres convenios para que los firme la vicepresidenta Capurro.

Silencio oficial

Después de la filtración de este documento, oficialmente desde el Conicet han evitado confirmarlo o negarlo. "Hay mucha confusión y las autoridades no quieren hablar porque no tienen precisiones", dijeron extraoficialmente científicos a Diario UNO.

Lo que reclaman es que haya comunicación formal sobre el funcionamiento del organismo y especialmente sobre el financiamiento.