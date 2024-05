La figura de Carlos Menem fue instalada en el Salón de los Bustos de la Casa Rosada

►TE PUEDE INTERESAR: El gobierno de Milei reubicó el busto de Néstor Kirchner para poner el de Menem en su lugar

Busto de Néstor Kirchner El lugar que ocupaba el busto de Néstor Kirchner.

Al busto de Néstor Kirchner lo apartaron

Semanas atrás, la gestión libertaria dispuso reubicar el busto de Néstor Kirchner, que fue colocado ahora en un sector más retirado del salón, mientras que la figura del riojano quedó instalada en un lugar de privilegio de ese salón, a pocos metros del ingreso por explanada que utilizan los presidentes, funcionarios y visitantes ilustres de la Casa Rosada.

El presidente Javier Milei encabezará este martes temprano la habitual reunión de Gabinete y todo indica que podría sumarse más tarde a la ceremonia de homenaje a Menem, de quien el economista es muy elogioso, con constantes reivindicaciones del riojano.

La fecha elegida para la instalación de su busto no es casual: un 14 de mayo, pero hace 35 años, Carlos Menem ganó las elecciones presidenciales, que habían sido adelantadas por la crisis inflacionaria que precipitó el fin del mandato de Raúl Alfonsín.

Para ubicar el busto de un ex mandatario en ese salón debe cumplirse el requisito de que hayan transcurrido dos mandatos desde su salida del poder, por lo que todavía existen tres ex presidentes cuyas figuras están habilitadas para instalarse y aún no se hizo: Isabel Martínez de Perón, Fernando de la Rúa y Cristina Kirchner.