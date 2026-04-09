La escribana Adriana Mónica Nechevenko declaró ante la Justicia que fue quien vinculó a Manuel Adorni con dos mujeres -una policía retirada y su hija- que le prestaron U$S100.000, y aseguró que el funcionario cumple con el pago de intereses y que “está segura de que lo va a pagar”, en el marco de una causa judicial que analiza esa operación.
La escribana afirmó que presentó a Adorni con policías que le prestaron 100.000 dólares y que devolverá el dinero
Adriana Nechevenko afirmó que Manuel Adorni planea saldar la deuda de U$S100.000 con la venta de otro inmueble hipotecado, tras presentarlo con las policías
La declaración clave de la escribana
Durante su testimonio, Nechevenko confirmó que tuvo un rol directo en la operación, al presentar a las prestamistas con el funcionario. "Yo le presenté a las prestamistas”, afirmó ante la Justicia.
Según explicó, se trató de una operación privada entre particulares, en la que ella actuó como nexo, pero no como parte del acuerdo económico.
Además, remarcó que conoce a Manuel Adorni y que, en su experiencia, cumple con los compromisos asumidos, especialmente en lo que respecta al pago de intereses.
Cómo fue el préstamo de U$S100.000
De acuerdo con su declaración, el crédito fue otorgado por una policía retirada y su hija, quienes accedieron a prestar el dinero en dólares.
La escribana detalló que:
- El monto del préstamo fue de U$S100.000
- Se acordó una tasa de interés del 11% anual
- La operación estuvo vinculada a un esquema con garantía hipotecaria
También señaló que no recordaba con precisión el plazo de devolución del capital, pero sí aseguró que los intereses se están abonando regularmente. Al referirse a la situación del préstamo, Nechevenko fue categórica: “Estoy segura de que lo va a pagar”.
La escribana sostuvo que el funcionario viene cumpliendo con los pagos acordados, lo que refuerza, según su visión, la expectativa de que la deuda será saldada.
El rol de la escribana en la operación
En su declaración, Nechevenko dejó en claro que su participación fue la de facilitar el contacto entre las partes, sin intervenir en la negociación directa de las condiciones del préstamo.
En ese sentido, explicó que este tipo de vínculos pueden darse en el marco de relaciones personales o profesionales, y que su rol se limitó a poner en contacto a quienes luego concretaron el acuerdo.
Una causa centrada en la operatoria del préstamo
La investigación judicial se enfoca en analizar las condiciones en las que se realizó el préstamo y el vínculo entre las partes involucradas.
En ese contexto, la declaración de la escribana resulta clave, ya que permite reconstruir cómo se originó la relación entre el funcionario y las prestamistas, y cómo se estructuró la operación.
Por el momento, el eje está puesto en la trazabilidad del dinero, las condiciones del acuerdo y el cumplimiento de los pagos por parte de Manuel Adorni en un expediente que continúa en desarrollo.