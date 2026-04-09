La escribana afirmó que presentó a Adorni con policías que le prestaron 100.000 dólares y que devolverá el dinero

Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni Adriana Mónica Nechevenko, la escribana de Manuel Adorni

Además, remarcó que conoce a Manuel Adorni y que, en su experiencia, cumple con los compromisos asumidos, especialmente en lo que respecta al pago de intereses.

Cómo fue el préstamo de U$S100.000

De acuerdo con su declaración, el crédito fue otorgado por una policía retirada y su hija, quienes accedieron a prestar el dinero en dólares.

La escribana detalló que:

El monto del préstamo fue de U$S100.000

Se acordó una tasa de interés del 11% anual

La operación estuvo vinculada a un esquema con garantía hipotecaria

También señaló que no recordaba con precisión el plazo de devolución del capital, pero sí aseguró que los intereses se están abonando regularmente. Al referirse a la situación del préstamo, Nechevenko fue categórica: “Estoy segura de que lo va a pagar”.

El departamento de Manuel Adorni en el barrio de Caballito que la Justicia investiga El departamento de Manuel Adorni en el barrio de Caballito que la Justicia investiga

La escribana sostuvo que el funcionario viene cumpliendo con los pagos acordados, lo que refuerza, según su visión, la expectativa de que la deuda será saldada.

El rol de la escribana en la operación

En su declaración, Nechevenko dejó en claro que su participación fue la de facilitar el contacto entre las partes, sin intervenir en la negociación directa de las condiciones del préstamo.

En ese sentido, explicó que este tipo de vínculos pueden darse en el marco de relaciones personales o profesionales, y que su rol se limitó a poner en contacto a quienes luego concretaron el acuerdo.

Una causa centrada en la operatoria del préstamo

La investigación judicial se enfoca en analizar las condiciones en las que se realizó el préstamo y el vínculo entre las partes involucradas.

En ese contexto, la declaración de la escribana resulta clave, ya que permite reconstruir cómo se originó la relación entre el funcionario y las prestamistas, y cómo se estructuró la operación.

Por el momento, el eje está puesto en la trazabilidad del dinero, las condiciones del acuerdo y el cumplimiento de los pagos por parte de Manuel Adorni en un expediente que continúa en desarrollo.