La eliminación de las PASO abrió otra grieta entre libertarios y radicales mendocinos

"Incluir la eliminación de las PASO en las sesiones extraordinarias no tiene mucho sentido, porque es un tema en el que no han construido consenso", comenzó diciendo el diputado Julio Cobos, como marcándole la cancha a los libertarios.

Julio Cobos criticó a Luis Caputo.jpg Julio Cobos salió a mostrarse defensor de que se puedan sostener las elecciones PASO, aceptó que se pueden mejorar, pero no es partidario de eliminarlas.

"Nosotros tenemos una posición consolidada respecto de las PASO, sabemos que se pueden mejorar y optimizar, podemos discutir si son obligatorias o no, pero no eliminar. Acá se habla de los costos, pero hay que decir que es más costoso desdoblar elecciones", reafirmó el ex gobernador mendocino.