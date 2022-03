La Dirección de Fiscalización y Control abrió una investigación al concejal que sorteará su sueldo

"En las publicaciones se puede ver un video en el que ud. personalmente confirma la veracidad del sorteo", dice la nota enviada desde Fiscalización y Control al concejal Chappel y en la que se le informa que se ha abierto un expendiente en el que se han incorporado las actuaciones para investigar una posible infracción a la Ley de Lealtad Comercial.

Entre las razones explicó Cortez que "no pudimos encontrar ningún sitio donde se informe cuál es el monto específico del premio" pero que sí fue activado un formulario de Google en el que los interesados pueden inscribirse. Lo que faltó, dicen desde la dirección, es indicar cuál es el premio en concreto y las bases y condiciones del sorteo.

Expresó el Gobierno provincial su preocupación además por la posible tributación que podría generar el premio, dado que es en efectivo.

Pidieron entonces al concejal "regularizar la situación" haciendo la presentación formal del concurso ante la Dirección de Fiscalización y Control.

Consultado por Diario UNO, el concejal de la Ciudad de Mendoza afirmó que la nota "es una burrada y que es ambigua". "Lo largan así para obligarme a hacer un descargo cuando tendrían que ocuparse de otros temas", añadió.

Aunque, a su favor, consideró que su anuncio del sorteo de la dieta generó ruido en el municipio y que este martes se convocó al Concejo Deliberante para tratar un pedido de endeudamiento. De todas maneras, reclamó: "Siguen sin tratarnos los proyectos".

Horas después de haber recibido la notificación, publicó en sus redes las bases y condiciones para ponerse a derecho:

BASES Y CONDICIONES PARA EL SORTEO DIETA DE CONCEJAL DUGAR CHAPPELLas bases son las siguientes:a) Participan en el... Publicada por Dugar Chappel en Lunes, 21 de marzo de 2022

Por qué sortea la dieta

Según él expuso en un video difundido por las redes sociales, "en la gestión de Ulpiano Suarez el Concejo delegó la facultad de autorizar cada licitación para realización de cualquier obra pública o gasto de la comuna en el intendente, que gasta $3.800.000 anuales sin solicitar autorización por cada gasto".

Y agrega: "No solamente eso: el intendente prohíbe a los concejales presentar proyectos de ordenanza. Si los presentás no te los tratan. Solo él puede presentar proyectos de ordenanza con el agravante de que los concejales no pueden modificarle una letra o una coma".

"En los últimos 8 años el Concejo no ha aceptado ningún recurso de apelación de cualquier vecino contra alguna resolución del intendente. Esto ha provocado sentencias millonarias contra la Municipalidad, tal el caso de los salarios mal liquidados de los municipales".

"Es decir, el Concejo no cumple con las facultades de elaboración de ordenanzas y control en representación de los vecinos de la Ciudad. Ante esta situación creo que no me corresponde cobrar la dieta de concejal. Por eso voy a proceder a sortearla entre los vecinos. Los comportamientos autoritarios deben ser visibilizados por la gente, más allá de la importancia de cada uno ellos. Lo importante es que la gente lo sepa".