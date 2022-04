La crisis entre el oficialismo y el peronismo atraviesa su peor momento en la Legislatura

Grieta: abertura alargada y con muy poca separación entre sus bordes. A muchos no les gusta ese sustantivo de moda que se impuso para significar las diferencias que existen entre el peronismo y el radicalismo. Y puede que tengan razón en no querer usarlo. Es comprensible que con el paso del tiempo, seamos cada vez más los que estamos hartos del término. Para complacencia de algunos, no lo voy a utilizar, pero no por aquello, si no porque este momento particular de la relación entre el oficialismo y esa parte de la oposición, ni siquiera amerita ser llamado así. Hoy, la separación es tal que merece ser llamada sima.