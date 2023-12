La crisis del PJ hace peligrar su lugar en el Consejo de la Magistratura y De Marchi mueve fichas

diputado julio villafañe.jpg El diputado Julio Villafañe. Es el único monobloque por fuera de todo, ya que desde ahora el Partido Verde tiene dos diputados.

►TE PUEDE INTERESAR: Todo listo para que Diputados trate la Ley de Ministerios: quiénes suenan para el nuevo gabinete

Cuando terminaron las generales, La Unión quedó con 10 diputados y el Partido Justicialista también; pero la cosa no duró demasiado de esa manera: el día en que iban a votar el Presupuesto 2024, el sanrafaelino Gabriel Vilche “recobró la memoria” y volvió a votar de la misma manera que los legisladores de Cambia Mendoza. Es decir, al revés de su espacio. A partir de ese acto pasó al oficialismo nuevamente y las tropas de De Marchi volvieron a ser la tercera fuerza en el recinto: Cambia con 27 (antes 26); el peronismo con 10 y LAUM con 9.

¿Y no pensaron en recuperarlo? “No; si se corrió en esta, imaginate en otras más importantes”, replicaron desde la bancada multicolor del demarchismo. Ahí, con esa conformación numérica nueva, quedó establecido que el PJ podía definir autoridades por detrás de Cambia Mendoza y la misma ventaja asomaba de cara a los nombres en el mencionado Consejo de la Magistratura: mejor ubicado el peronismo por ser la primera minoría.

Por eso la salida de Villafañe complicó todo: al quedar 9 a 9 en cantidad, en LAUM ya tienen lista su solicitud para quedarse con al menos uno de los sillones en ese espacio.

Morillas Difonso Demarchi.jpg Difonso -izquierda- es uno de los apuntados para quedarse con el lugar que pelearía La Unión.

►TE PUEDE INTERESAR: Las principales hipótesis sobre lo que les ocurrió a los andinistas que murieron en la cordillera

Cairo y Difonso se preparan

Las que asoman son las dos figuras más fuertes que tiene LAUM en la Cámara Baja: Gustavo Cairo y Jorge Andrés Difonso.

No sólo son dos miembros principales en el interbloque, sino que además son los únicos dos abogados y suelen dárseles estos lugares a quienes conocen de leyes y de teoría jurídica.

Uno de los dos será designado para el Consejo si es que logran pelear y ganar la pulseada: en concreto, a la oposición le corresponden dos: un titular y un suplente. Uno podría ser del PJ y el otro, de la nueva fuerza.

► TE PUEDE INTERESAR: Con críticas moderadas, la oposición acompañó la Ley de Ministerios de Alfredo Cornejo

Miércoles de acción en Diputados

"Me dirijo a usted con el fin de comunicarle la decisión de crear un bloque que será presidido por mi persona, diputado Julio César Villafañe, y que se denominará "Renovación Justicialista", marca el texto que hizo aterrizar el tunuyanino en la oficina de Andrés Lombardi, presidente del cuerpo.

Como la escueta oración no fue del todo clara, a algunos peronistas les quedaba la duda sobre si el monobloque iba a quedar por dentro o por fuera de la coalición legislativa. Si iba por dentro -como es el caso de Gabriela Lizana, que tendrá su banca del Frente Renovador, o del propio Ramón con Protectora-, no había problema. Pero va por fuera de todo, confirmado.

Entre las idas y vueltas que hubo sobre esta confirmación, en LAUM estuvieron zigzagueando en cuanto a las decisiones: de estar muy decididos a pelear el cargo -desde que se enteraron, el miércoles, hasta el fin de semana- pasaron a tener algunos reparos -desde el lunes al mediodía-.

Este martes, en Labor Parlamentaria, el asunto estaba planificado como una de las temáticas importantes a discutir. Si fue así, entonces toda la cámara debe prepararse para un miércoles cargado de acción: porque el PJ podría tener que ceder uno de sus lugares.

José Luis Ramón.jpg José Luis Ramón permanecería en el Consejo.

Los alfiles del peronismo y los oficialistas

Así como en La Unión Mendocina los dos apuntados son Difonso y Cairo, quedaba pendiente conocer a los designados por el peronismo. Está acordado que sean José Luis Ramón y Gustavo Perret. El segundo también es abogado y uno de los alfiles de los hermanos Félix en la cámara. En el caso del líder de Protectora, sería su tercera vez consecutiva siendo elegido miembro del Consejo que designa y controla a jueces y magistrados: estuvo en 2022 y 2023. Ahora iría por el período 2024.

En el oficialismo todo está más brumoso. Todavía no definen quién será el titular del interbloque -a diferencia de Senadores, donde eligieron a Mercedes Rus-, y dispusieron transitoriamente a Diego Costarelli, que venía siendo presidente en los últimos dos años. No asoma un nombre para la conducción, pero algunos se entusiasman con que no necesariamente provenga de la Unión Cívica Radical. Otro partido podría cobrar inusitado protagonismo allí

Y en cuanto al Consejo de la Magistratura, sí habría dos preseleccionados: según la información a la que tuvo acceso Diario UNO, los nombres son los de dos legisladores nuevos: Alberto López, del Primer Distrito, y Silvina Gómez, extitular de la DGP (antes llamada Dinaf) en San Rafael. Ninguno de los dos fue ratificado oficialmente aún.

► TE PUEDE INTERESAR: Cómo bajarán los cuerpos del andinista mendocino y los dos pampeanos que murieron en la Cordillera