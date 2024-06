La Casa Real rechazó que el Rey sea quien reciba Javier Milei en su nueva visita a España

Según fuentes del Ejecutivo español, Zarzuela aún no se comunicó formalmente con Moncloa y dijeron que "no ha hecho falta", debido a que todo lo referido a la Casa Real no tiene vínculo con las relaciones internacionales.

El rey Felipe VI había asistido a la asunción presidencial de Javier Milei, el pasado 10 de diciembre de 2024. Ambos también coincidieron en el acto de inauguración del segundo mandato de Nayim Bukele, en El Salvador.

Cómo será la agenda de Javier Milei en España

El presidente argentino volverá a pisar suelo español este viernes 21 de junio, un mes después de haber tildado de "corrupta" a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En aquella ocasión, Javier Milei había invitado a exponer en Viva 24, el evento organizado por el partido de ultraderecha Vox, que también contó con figuras de ese espectro político, como la primera ministra italiana, Georgia Meloni o -de manera virtual- el primer ministro de Hungría, Viktor Orban.

La nueva visita del argentino está ligada a que recibirá un premio concedido por el instituto Juan de Mariana por la defensa de las ideas de la libertad,

Durante el evento, enmarcado en una cena, también serán galardonadas personalidades como el economista español Jesús Huerta de Soto, uno de los referentes ideológicos de Milei, y al escritor peruano y premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa .

Además, el liberal recibirá la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid por "los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos" de Argentina con la región. El galardón será entregado por la presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso.

