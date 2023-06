La aplicación del fondo anticíclico para Mendoza se trabó en la Legislatura en medio del clima electoral

El oficialismo no necesita los votos del PJ para aprobar el proyecto en la Cámara baja de la Legislatura provincial pero el mandato que llegó desde el Ejecutivo fue lograr el consenso.

Sin embargo, desde que la diputada Marisa Garnica comunicó esa decisión del bloque del PJ a Jorge López, presidente de la comisión, no hubo más encuentros los martes y, posiblemente, no los haya hasta que pasen las PASO.

victor-fayad-proyecto-modificacion-la-ley-responsabilidad-fiscaljpg.jpg El Fondo Anticíclico, discutido por el PJ, es pieza central del proyecto de Víctor Fayad sobre la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El peronismo le dice no al Fondo Anticíclico

Son tres los puntos que al PJ le hacen ruido. Uno de ellos tiene que ver con la imposibibilidad de contratación de personal para el Estado en el último año de mandato, pero este artículo tampoco convence al radicalismo por lo que posiblemente sufra modificaciones.

"La ley actual habla de seis meses, un plazo más acorde a las necesidades de gestión, más aún en casos como los de Mendoza donde un año de mandato representa el 25% del total de un Gobierno", explicó la diputada provincial Marisa Garnica, representante del bloque del PJ en la Comisión de Hacienda.

Marisa Garnica diputada del Frente de Todos.jpg Marisa Garnica, diputada provincial del PJ y secretaria de la Comisión de Hacienda.

En su análisis del proyecto también resaltó que para los que redactaron la norma quizás el año les pareció acorde porque "tercerizan los servicios y son las empresas las que contratan más personal" pero no es una política que represente al peronismo.

El otro punto de discordia es que desde el PJ pidieron que no se fuerce a los municipios a la conformación de un Fondo Anticíclico pero, dijeron desde el oficialismo, esto se debe a un error de interpretación del peronismo dado que el proyecto de Fayad no contiene letra que específicamente se refiera a ello.

Por lo que, en definitiva, es una la cuestión fuerte que los enfrenta: la constitución del Fondo Anticíclico Provincial, ese que está vigente desde 2005 pero que sucesivamente ha sido obviado en los últimos 10 años gracias a una excepción que los legisladores introducen al sancionar las leyes anuales de presupuesto.

Para qué serviría un fondo anticíclico

El artículo 10 de la actual Ley de Responsabilidad Fiscal, sancionada cuando Julio Cobos era gobernador de Mendoza, ya creaba un Fondo Anticíclico, no solo para la Provincia sino también para cada uno de los municipios, para ser utilizado en épocas de recesión.

El objeto era "minimizar las diferencias entre recursos y gastos frente a cambios en el ciclo económico u otras circunstancias que tiendan a provocar desequilibrios en las finanzas provinciales y municipales".

Básicamente, juntar dinero en épocas de vacas gordas para utilizarlo si es necesario en épocas de vacas flacas. Eso mismo es lo que propone la reforma, aunque sin la referencia a los municipios.

La diferencia entre la ley vigente y el proyecto de reforma está dada por la forma y los límites de constitución de esa reserva.

Según la ley 7.314 el Fondo Anticíclico debe constituirse con un mínimo del 50% del excedente de recursos corrientes de rentas generales que se produjera respecto del cálculo previsto en el Presupuesto.

Lo que consideran en el Ministerio de Hacienda es que esa norma fue pensada para tiempos en los que no había inflación y que hoy, dadas las circunstancias, cuando la inflación real supera la proyectada por la ley de Presupuesto, indefectiblemente se produce un gran excedente de recursos pero no por superávit real sino por el efecto inflacionario.

Entonces, el proyecto presentado por Fayad no habla de reservar sí o sí un porcentaje del excedente de recursos, lo que puede traducirse en más de una nómina salarial según el año, sino de guardar "una nómina salarial mensual, como mínimo".

En el PJ consideran la conformación de este fondo como un "ahorro forzoso". "Quieren guardar plata en vez de gastarla en escuelas, infraestructura y salarios para los empleados públicos", advirtió Garnica. La postura del peronismo es que mientras no haya cambios en el proyecto, no se dará el ok.

El radicalismo espera las PASO para saber "con quién negociar en el peronismo"

El diputado López aseguró que después de un par de reuniones técnicas sobre el proyecto, cuando se definieron quiénes serían los precandidatos del Frente Elegí, el tratamiento se frenó por la postura del PJ.

"No hay consenso entre ellos -los legisladores del peronismo- por lo que, como se tornó un tema de discusión política, seguramente esperaremos a que pasen las PASO del 11 de junio para saber con quién hay que negociar".

Jorge López UCR Legislatura provincial.jpg Jorge López, diputado de la UCR y presidente de la Comisión de Hacienda.

Con esas palabras López explicó que entienden que no todos los precandidatos a gobernador del frente tienen una posición tan tajante como la que defiende Garnica por lo que el tratamiento del proyecto se postergará por algunas semanas.

Lo que sí dejó claro el diputado es que, según la visión del oficialismo, no se trata de un "ahorro forzoso" como discute el PJ dado que la integración del Fondo no rige en condiciones de situación recesiva o hasta que se registre una "recuperación", es decir una "tasa de variación interanual positiva en los recursos corrientes durante tres meses consecutivos".

"El proyecto contempla también la conformación progresiva del fondo, es decir un 33% de la nómina el primer año, un 66% el segundo año y recién el tercero quedaría completamente conformado. Después de eso, ya solo quedaría la oblicación de mantenerlo", advirtió sobre la práctica el diputado radical.