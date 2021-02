"La angosta avenida del medio"

La grieta existe y no es ni mala ni buena en sí misma. Lo que sí es malo o dañino es como se gestionan las diferencias y los conflictos. Negar la grieta es negar la posibilidad de que podemos pensar distinto y que un mismo hecho pueda tener 2 miradas o interpretaciones distintas. Por esto creemos que, en este momento de la historia, debemos elegir donde pararnos y no quedarnos en la pasividad o neutralidad, que no es ni tan pasiva ni tan neutra, ya que siempre beneficia o perjudica a alguno de los espacios. Este concepto se funda claramente en la extraña y dudosa proliferación de “terceras fuerzas”, que no están ni de un lado ni del otro, en aquellos turnos electorales en los cuales el peronismo está con cierta debilidad.

2021 es tiempo de trazo grueso en la política mendocina. Tiempo de trazar claramente la línea entre los que están a favor de la república o los que quieren transformarla en uno más de los países alineados al populismo con sesgos de autoritarismo. No hay lugar ni para mezquindades, ni para pretensiones pequeñas y más aún cuando Mendoza es una de las provincias que le toca el turno de elegir senadores nacionales y Argentina no puede darse el lujo de correr el riesgo de perder una sola banca que defienda la república en el Congreso de la Nación.

Cuesta que nos unamos porque siempre están los reproches por cuestiones pasadas y no pisadas, siempre aparece la necesidad de destacar los defectos ajenos y ocultar los propios y fundamentalmente siempre está la urgencia del pequeño interés sectorial por sobre el gran interés de la nación. Alguna vez le escuche decir a Ricardo López Murphy “en política los enojos deben prescribir al año y si es año electoral deben desaparecer inmediatamente cuando está en juego el país”.

Por eso instamos a todas las fuerzas políticas, más antiguas y más nuevas, más grandes o más chicas, que genuinamente crean en la república, a no caer en la trampa y evitar ser funcionales al kirchnerismo. Los invitamos a priorizar un proyecto de país que definitivamente nos aleje del populismo y a coordinar una estrategia electoral de “unidad en la diversidad” que nos garantice sostener las bancas que sabemos no votarán con los Fernández cada capricho que atente contra Mendoza y contra el federalismo, las libertades y la república.

Junta Promotora-Recrear Mendoza