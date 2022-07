La analista Martha Reale consideró que Alberto Fernández ya entregó la presidencia a Sergio Massa

Se sabe: no existen las opiniones aisladas de la ideología o la impronta personal. Este caso no es la excepción. Pero escuchar a Reale no implica estar de acuerdo con ella: permite, eso sí, bucear por los pensamientos de una mujer que conoce a la provincia y que se dedica a palpar el ánimo social desde hace mucho y con una perspectiva ligada a la economía de mercado.

"Sí. Podemos decir que tenemos un nuevo presidente: es Sergio Massa y habrá que ver cuál su derrotero", aventuró Reale.

►TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez dará por decreto el aumento a los docentes tras el rechazo del SUTE a la oferta salarial

Sergio Massa, Alberto Fernández y el jardín de los senderos que se bifurcan

-Algunas mediciones marcan que Massa no zafó de la baja en la imagen positiva que sufrieron otros miembros del Frente de Todos -como Cristina Fernández o el mismo Alberto- a medida que avanzaba la crisis económica.

-Esa es una de las cosas más llamativas de Massa. Es un dirigente con un nivel de imagen positiva muy bajo. En nuestro último estudio nacional, de hace diez días, su grado de aprobación era de 18%; mientras la del Cristina era del 25% e incluso Alberto Fernández rondaba el 19%.

-Pero Massa tiene apoyo del establishment.

-Y es una de sus ventajas respecto a Alberto Fernández y Cristina. Se vincula más con la Embajada de Estados Unidos y con algunos organismos internacionales, así como con ciertos sectores de la oposición. Habrá que ver si eso le sirve para aumentar los niveles de credibilidad, porque tal como están hoy no hay chances de aplicar ninguna medida de fondo.

sergio massa alberto fernández.jpg Sergio Massa y Alberto Fernández, dos integrantes del Frente de Todos que -según Reale- tienen perspectivas muy distintas.

-También se podría analizar si el techo de Massa puede romperse y su imagen empezar a elevarse por encima de sus máximos "históricos".

-Así como Massa tiene niveles de aprobación un poco más bajos que los de Cristina y Alberto, ocurre lo mismo con sus niveles de rechazo. Con un detalle interesante: registramos un porcentaje importante de personas que no tienen una opinión sobre él, sobre todo entre los nuevos electores, es decir los jóvenes. Esa es otra ventaja.

-¿Cómo reaccionará el votante "nacional y popular" ante esta presencia de Massa en cargos ejecutivos del Frente de Todos?

-Yo creo que el Frente de Todos interpretó que la disyuntiva era: o Massa con la suma del poder o adelantar las elecciones. No había otra. Entonces el peronismo -que todavía tiene su orgullo- reaccionó y Cristina decidió aceptar esa figura del superministro. Quizá para que se ocupe de los ajustes, de ese "trabajo sucio" que no quiere hacer ella. Habrá que ver si el kirchnerismo se coloca en la vereda opositora como lo viene haciendo con Alberto o si acompaña. Eso también es una gran incógnita que es muy difícil de anticipar con Cristina.

-¿Qué relación tienen estos altos niveles de rechazo general con la estabilidad del gobierno? ¿Se puede tener estos grados de descontento durante largos periodos?

Marta-Reale-2.jpg Martha Reale trabaja permanentemente en sondeos de Mendoza y el país.

-Hemos visto cifras similares durante el gobierno de Fernando De la Rúa o de Raúl Alfonsín y sabemos cómo terminaron. La novedad es este experimento que encontró ahora el peronismo, así como en su momento también fue una novedad el hecho de que Cristina designara a su candidato a presidente. Es una jugada de urgencia y no sabemos si resultará. Igual, no deja de ser extraño que la primera figura de un país tan presidencialista como Argentina quede relegada a una expresión mínima. Hoy, Alberto Fernández es algo así como la Reina Isabel en Inglaterra.

-¿Y cuáles serán las perspectivas para Massa?

-Es difícil que la oposición quiera encontrar consensos con el Frente de Todos para los cambios que es preciso hacer, porque es necesario un ajuste. Y me imagino que, paralelamente, Massa se tiene fe en cumplir un rol más ejecutivo. Hace tiempo que buscaba estar en este lugar y supongo que hará lo posible para que el año que viene el peronismo pueda llegar fortalecido a las urnas. Hay que darle margen para ver qué hace.

►TE PUEDE INTERESAR: El SUTE rechazó la propuesta del Gobierno y anticipó más medidas de fuerza