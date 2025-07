Karina Milei salió a defender a su hermano y se enojó con los que critican el armado de listas

Karina Milei con su perro Thor Karina Milei con su perro Thor.

El fuerte mensaje de Karina Milei

El documento que dio a conocer Karina Milei, dice textualmente:

"Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo. La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más.

No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa. Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa. Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace con honestidad las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto de transformación que encarna Javier Milei

Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del residente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición.

Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente https://www.diariouno.com.ar/tags/javier-mileimismo y a la causa que nos trajo hasta acá.

El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia. Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener".

Sebastián Pareja Sebastián Pareja, uno de los armadores de las listas de La Libertad Avanza.

Karina Milei habilitó una mesa de coordinación

El cierre de listas bonaerense de La Libertad Avanza desnudó la interna que atraviesa al espacio y tras la escalada de reclamos por la disconformidad de algunos sectores a la hora del reparto, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habilitó una mesa de coordinación de campaña que contempla a los actores en puja.

De un lado, el asesor presidencial, Santiago Caputo, quien anticipó que no intervendrá en el diseño de la estrategia para disputar la provincia luego de que sus dirigidos hayan quedado relegados en las nóminas, y del otro, Eduardo “Lule” Menem y Sebastián Pareja, que reportan a la menor de los Milei, protagonizan sus primeras aproximaciones indirectas post cierre.

Si bien hasta ahora se trataba de un debate subterráneo, ahora definió tomar parte y expresarse a través de un extenso mensaje en X, algo que no acostumbra a diferencia del presidente Javier Milei.

El mensaje replica las palabras que Pareja utilizó en contra de sus detractores y va direccionado a los laderos de Caputo que aspiraban a colar sus opciones en las listas y que tras la decepción de los lugares que les reservaron, utilizaron las redes para protestar y cuestionar al subsecretario de Integración Socio-Urbana.

Como el tiempo apremia, Karina Milei se expidió y facultó a los equipos a cargo de la estrategia digital de La Libertad Avanza a que inicien la arquitectura y centralicen los lineamientos nacionales adaptables a cada provincia.

En medio del fuego cruzado por el escaso protagonismo de Las Fuerzas del Cielo en el diseño de las nóminas que competirán contra Fuerza Patria por el dominio bonaerense, Karina Milei reafirmó su dominio e instrumentó las primeras aproximaciones para cerrar la grieta violeta.