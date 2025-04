Julio Cobos se enojó con Guillermo Francos porque no le respondió una pregunta sobre la falta de presupuesto

Pregunta de Julio a Cobos sin responder por Guillermo Francos.jpg

Las críticas de Julio Cobos a Guillermo Francos

Además de la difusión de la respuesta vacía a su pregunta, el ex gobernador de Mendoza amplió su concepto, siempre relacionado con el tema del presupuesto: "No tenemos presupuesto, pero no por falta de voluntad de Diputados, sino por propia decisión de Poder Ejecutivo".

También expresó Cobos: "Si el Ejecutivo tiene la obligación constitucional de presentarlo y lo retira, está incumpliendo con nuestra propia Constitución Nacional y es lo que ha pasado acá".

Finalmente el también ex vicepresidente de la Nación dejó su reflexión: "El gobierno ha elegido conducir la mitad de su gestión con un presupuesto nacional del ex ministro Sergio Massa, con la posibilidad de manejar con discrecionalidad los recursos y con algo que ha quedado totalmente desactualizado".

Además Cobos aprovechó su intervención para "recordar" el Pacto de Mayo firmado por el presidente y algunos gobernadores (entre ellos Alfredo Cornejo) en julio de 2024. Para el mendocino, ese acuerdo fracasó: "Supuestamente era una propuesta institucional superadora, mirada a largo plazo, unidad de los argentinos, etcétera. Creo que el propio gobierno lo condujo al fracaso. Merecemos una explicación y quizás disculpas a los que confiamos"-

Álvaro Martínez defendió a Guillermo Francos

El diputado nacional por Mendoza de la Libertad Avanza Álvaro Martínez justificó las explicaciones de Guillermo Francos en el Congreso.

Para el lujanino fue "un informe sin adornos, con datos certeros y con logros tangibles por parte del gobierno: eliminación del cepo y del deficit fiscal, reducción de pobreza y desocupación, se acabaron las marchas y cortes, se terminó la extorsión a los beneficiarios de programas sociales, alcanzamos el superávit, la actividad económica se recupera y los salarios van en alza".

Guillermo Francos en el Congreso.jpg Guillermo Francos dio su informe de gestión en el Congreso.

Y añadió: "Todos logros que se creían imposibles. Hemos sacado al Estado ineficiente del medio y le hemos dado libertad al comercio para volver a ser una Nación pujante, siendo uno de los pocos países del mundo que no gasta más de lo que recauda. Esto todavía no termina. Con el gobierno de Javier Milei volveremos a tener un Estado sin deuda, una sociedad segura y una economía estable".