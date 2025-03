Julio Cobos le marcó la cancha a la UCR en una posible alianza electoral con los libertarios

El diputado nacional, que ya ha mostrado diferencias con la gestión libertaria, admitió las coincidencias en lo económico cuando resaltó que las administraciones provinciales de la UCR se caracterizaron por tener ese superávit que tanto defiende el presidente Javier Milei. "Para nosotros es una materia que ya asumida", lanzó en Noticiero primera edición de Canal 7.

Cobos sobre la obra pública de Milei.JPG Julio Cobos salió a marcar las grandes diferencias que tienen los radicales con la gestión de Javier Milei sobre todo en materia de obra pública y educación universitaria.

Pero en el acto les recordó a sus correligionarios que tiene grandes diferencias en cómo gestionar la obra pública e incluso en la política educativa.

"Ustedes han visto a Cornejo reclamarle por 47 viviendas que no habían terminado por fondos que no llegan y no van a llegar, porque el Gobierno nacional no va a hacer viviendas. Él (por Javier Milei) dice que la vivienda es un problema del privado y que acudan a los bancos, pero no toda la gente tiene la posibilidad de hacerlo. Mas en un país en donde el 40% de la población está bajo la línea de la pobreza", resaltó Cobos.

Ante la consulta puntual sobre la posibilidad de que se geste una alianza electoral con la UCR, Cobos no negó esa chance, aunque vaticinó que la convivencia entre ambos partidos podría ser imposible.

"Me parece que se puede dar en una elección, pero después convivir, compatibilizar lo veo imposible. En política todo es posible y seguramente van a haber acuerdos regionales. Ahora un acuerdo nacional es imposible por el lado del radicalismo y por el lado del presidente que hay dicho acá necesitamos un acuerdo global o no se realiza nada, o eso es lo que le dijo al PRO, sin embargo me parece que las posturas se van a ir flexibilizando", vislumbró.

En el acto, y sin nombrarlo le dejó un mensaje por elevación al gobernador Alfredo Cornejo: "Quien hoy conduce la provincia tendrá que tener la responsabilidad de definir a donde conduce su partido o qué escenario vamos a tener. Si se va a una alianza con el LLA que en la provincia son opositores de Cornejo... Hay que ver que decisión se toma en este aspecto", marcó en alusión a los dirigentes de La Unión Mendocina y a dirigentes del PRO que en la provincia son opositores al oficialismo.

Las críticas de Cobos a Javier Milei por la posible salida del Mercosur

Una de las recientes diferencias que el mismo Julio Cobos ha mostrado con la gestión de Javier Milei se basa en la decisión del presidente de salir del Mercosur y firmar un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. De hecho, él y otros legisladores presentaron un pedido de informe para conocer los alcances de esa medida económica.

Javier Milei.jpg El presidente Javier Milei anunció en la apertura del Congreso que pretende avanzar en un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y Julio Cobos presentó un pedido de informes sobre los alcances de ese posible acuerdo.

"Las inquietudes que tenemos varios legisladores es saber si se han medidos las consecuencias, que no son sólo económicas, sino políticas y diplomáticas.Tenemos que tener en cuenta que el porcentaje de las negociaciones comerciales que tiene Argentina con Estados Unidos representa el 8%, con Chile el 6%, con Brasil el 17%, con la UE el 15% y dentro del Mercosur el 24% porque está Uruguay y Paraguay. Entonces ¿conviene una salida del Mercosur?", comparó Cobos.

"A mi lo que me preocupa es que Estados Unidos tuvo acuerdos con Canadá y México, como el Nafta que duró hasta el 2018 y después otro como el USMCA, y sin embargo le puso aranceles del 25%. Por eso le pedimos al presidente Milei que evalúe todo esto y que lo remita al Congreso que es quien debe analizar esta situación", reforzó.

Cobos aseguró que está de acuerdo con que se geste un libre comercio con Estados Unidos "sobre todo en el tema de servicios en el que Mendoza está bien posicionada sobre todo en la industria del conocimiento, incluso Milei podría liderar un acuerdo del Mercosur para llevar a todo el bloque a ese acuerdo", propuso.