Julio Cobos consideró una buena opción dolarizar la economía para salir de la inflación

Romano es licenciado en Administración de Empresas y Magister en Finanzas de la Universidad de San Andrés y de Políticas Públicas en la Universidad de Columbia, además de presidente de Romano Group, una consultora económica y financiera.

En los últimos días el economista hizo pública su idea y aclaró que “dolarizar hoy en la Argentina no sería comparable con la convertibilidad de los '90”, en referencia al "1 a 1", durante una de las presidencias de Carlos Menem cuando un dólar equivalía a un peso argentino. Aquel plan funcionó en principio hasta que la apertura de importaciones provocó el deterioro de la industria nacional ya que en precio los productos argentinos no podían competir con los extranjeros. Las fábricas comenzaron a cerrar y crecieron el desempleo y la pobreza.

“Alfredo plantea una interesante propuesta para estabilizar nuestra economía y fortalecer el sistema monetario y creo que es importante estudiarla en profundidad, discutir su alcance y ver su viabilidad. Su planteo de finalizar con el bimonetarismo es una alternativa más, no la única, para superar esta crisis de inflación alta, devaluación y moneda débil que tiene Argentina. Un proceso de dolarización no puede ser una estrategia aislada, debe ser acompañado de medidas laborales y fiscales de incentivo a la inversión y al desarrollo económico”, dijo el ex gobernador de Mendoza durante el encuentro con Romano.

También expresó Cobos: "El mejor programa económico debe lograr una inflación de un dígito, tasa de interés de un dígito y la unificación del tipo de cambio. Nada de esto es viable si no recuperamos la confianza en la moneda, algo que lamentablemente se ha perdido en el país, y que lo único que promueve es la especulación financiera y la exclusión de miles de personas. Creo que pensar en la dolarización de la economía es una buena propuesta inicial y contamos con experiencias en otros países, como Ecuador por ejemplo, para ser estudiadas y poder medir el impacto de esto”.

Romano explicó en Infobae: "No hay preferencias con la moneda americana sino que por default la sociedad argentina utiliza al dólar como auténtica moneda para preservar su patrimonio. Al tener una economía espontáneamente dolarizada, es muchísimo más sencillo avanzar en un plan monetario que contemple al dólar como única moneda de curso legal, logrando rápidamente el objetivo que el Presidente busca: reducir drásticamente la inflación en 24 meses".