Julio Cobos aseveró que sin una ley de presupuesto las universidades públicas no tienen autonomía

Marcha universitaria - UNCuyo La marcha por la educación pública que se realizó el 23 de abril, fue multitudinaria en Mendoza: concurrieron cerca de 40.000 personas

Mendigar presupuesto universitario todos los meses

Una de las cuestiones que Julio Cobos puso de relieve, es que después de la marcha del 23 de abril, lo que lograron las universidades públicas fue una actualización del presupuesto para gastos, que representa entre un 8% y un 10% del presupuesto total.

"Pero no todo el tema es salarial -explicó Cobos- también hay temas de investigación, becas, programas e infraestructura, que han quedado en la nada. Todos los meses los rectores de las universidades públicas tienen que estar mendigando presupuesto", manifestó el diputado.

En este sentido, puso énfasis en el aspecto salarial de los docentes universitarios y destacó que las últimas ofertas de aumento fueron de apenas de 2 y un 3%.

"Nosotros dimos el tiempo necesario, algunos rectores nos decían que mejor que esto no interfiera en las negociaciones que está llevando adelante el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), pero llegó un momento que ya dijeron bueno, la verdad que no tenemos la respuesta, hay buen diálogo, pero con eso no alcanza". manifestó el diputado radical.

Las universidades sí se auditan

Además de haber pasado por casi todos los eslabones en la cadena de la función pública -ministro provincial, gobernador, vicepresidente, diputado y senador nacional- Cobos fue parte de la UTN durante mucho tiempo y asegura, con conocimiento de causa, que no es verdad que las universidades no se auditen.

Cobos señaló que antes de la marcha del 23 de abril, las universidades eran blanco de durísimas críticas por el tema de las auditorías. "Eso no es así. Sí se auditan. Destacó que para cumplir con esta revisión de gastos está la Auditoría General de la Nación y también la Sindicatura General de la Nación (SIGEN). El diputados subrayó que son organismos de control que lo ejerce la oposición en el caso de la AGN, en el caso de SIGEN, también por el oficialismo.

De todas maneras, destacó que se puede y se debe, por parte de las universidades, llevar adelante medidas para hacer más eficientes los gastos y que en esto también van a trabajar.

Hay que esperar el resultado que el tratamiento de este proyecto tenga en el Senado y la voluntad del Gobierno de sostener la ley, si sale aprobada, o de vetarla, lo cual es una posibilidad muy certera.

