Jueces de la cárcel denunciaron que se retrasan beneficios a presos por falta de informes

"Muchos internos terminan cumpliendo el total de la pena sin siquiera acceder a una audiencia que resuelva si les corresponde o no acceder a beneficios como la libertad condicional, la libertad asistida o las salidas transitorias"

imagen.png El posteo del juez Sarmiento en Facebook hizo visible una problemática político-judicial.

El planteo de los jueces de Ejecución Penal

El Organismo Técnico Criminológico depende del Ministerio de Seguridad, que fue consultado por Diario UNO acerca del planteo de los jueces pero no opinó al respecto.

El organismo tiene a cargo, a través de profesionales, la elaboración de informes psicológicos y sociales que los jueces de Ejecución tienen en cuenta al decidir si un preso que cumple la pena de prisión está en condiciones de acceder o no a los beneficios carcelarios que hubiera solicitado una vez cumplidas las 2/3 partes de la pena.

Sarmiento y sus colegas coinciden en que el OTC tarda hasta 7 meses en entregar las evaluaciones y que como consecuencia de esta demora se celebran "muy pocas audiencias -cada vez menos- y se otorgan cada vez menos libertades, cuando quizás deban concederse más o menos, eso no lo sabemos".

El hacinamiento de la población carcelaria es otro impacto negativo de las demoras del OTC: muchos internos podrían recuperar la libertad de a poco -como habilita el cumplimiento de la pena de modo progresivo- pero eso depende de la decisión del juez que se apoya en los informes psicológicos y sociales.

"No sabemos si hay una decisión institucional o política de desarticular el OTC; acaso sea falta de personal pero no tenemos referencias"

