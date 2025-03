Jubilados marcharon frente al PAMI en reclamo por sus haberes y medicamentos con el apoyo de hinchas

jubilados hinchas (1).jpg Hinchas del fútbol mendocino apoyaron a los jubilados durante la marcha de este miércoles en Mendoza.

Reclamo de los jubilados por los medicamentos

Así como se prevé una marcha en Buenos Aires para este miércoles por la tarde, jubilados y pensionados de Mendoza se reunieron al mediodía.

Hasta la plaza San Martín arribaron personas mayores de varias zonas de Mendoza, inclusive del Este y del Sur. Además, se vieron hinchas con camisetas de equipos de fútbol de la provincia como Atlético Argentino, Gimnasia, Gutiérrez, Godoy Cruz, Independiente Rivadavia, Huracán y San Martín.

Convocatorias como ésta se realizan cada miércoles desde el año pasado pero la de este mediodía resultó mucho más exitosa, motivada por la protesta en Buenos Aires.

El reclamo principal es porque PAMI realizó modificaciones en la cobertura de medicamentos para jubilados y pensionados y ajustes en los requisitos para garantizar el acceso gratuito a los mismos. Y así, quedaron algunos cubiertos al 100% pero otros al 80%.

jubilados pami (1).jpg Foto: Cristian Morón/ radio Nihuil

En marzo, de hecho, PAMI agregó a la lista de medicamentos que perderían su cobertura otros trece más:

Ácido acetilsalicílico.

Ciprofloxacina.

Aciclovir.

Claritromicina.

Metronidazol.

Benznidazol.

Ivermectina.

Tramadol.

Metotrexato.

Betametasona.

Dexametasona.

Meprednisona.

Fluoxetina.

Por otra parte, desde Jubypen señalaron que el otro reclamo tiene que ver con la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados desde la devaluación de diciembre de 2023: “Hoy, aún con el bono, una persona que cobra la mínima no logra a llegar a la mitad de la canasta básica del jubilado”.

Un manifestante dijo a Canal 7: “Estamos preocupados por la situación que vivimos. Los jóvenes que tienen la esperanza de jubilarse con un futuro, no lo lograrán si no es con lucha. Nos han quitado remedios. No podemos ir a reclamar lo que nos corresponde”.

El hombre, jubilado, agregó que para llegar a fin de mes recibe la ayuda de familiares y que “todos los días me la tengo que rebuscar con changas porque no me alcanza”.

jubilados.jpg Foto: Cristian Morón/ radio Nihuil

Hinchas se sumaron al reclamo de los jubilados

Movimientos sociales, hinchas del fútbol argentino y la CGT expresaron su apoyo a la marcha de los jubilados. En Mendoza, se vieron personas de diferentes edades con camisetas de clubes mendocinos durante la manifestación de este miércoles.

jubilados hinchas.jpg Hinchas se manifestaron junto a los jubilados frente al PAMI.

En Buenos Aires, el Ministerio de Seguridad advirtió que quienes "entorpecieren el normal funcionamiento del transporte” serán detenidos.

Mediante un comunicado, la cartera de Patricia Bullrich anunció que “no se tolerarán hechos de violencia, desmanes o disturbios" e indicó que “aplicará estrictamente” el artículo 194 del Código Penal que establece la pena de hasta dos años de prisión para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento del transporte”.

En Mendoza, casi hacia el final de la manifestación, la Policía pretendió proceder para el cumplimiento de la normativa contra un grupo de personas con bombos y banderas pero jubilados manifestantes lo impidieron.