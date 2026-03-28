"Gorda comunista" y "cáncer": la sobrina de Mercedes Sosa repudió los dichos de funcionario tucumano

Maby Sosa y la gran Mercedes Sosa

Asimismo, la comunicadora explicó que Ferreira llegó a obtener el puesto jerárquico porque “el director queda a gestión de los medios públicos del lugar”. Además, relató que el encargado “es una joven promesa de La Libertad Avanza en la provincia y se abrió camino al ser catapultado por Lisandro Catalán -ex ministro del Interior de la Nación y dirigente del partido en Tucumán-”.

Asimismo, indicó que los trabajadores de la emisora guardaron la placa conmemorativa que lleva el nombre de la intérprete, ante el ordenamiento del retiro de la misma, lo que fue impulsado porque el escrito llevaba la designación de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que fue realizada durante su gestión.

Enzo Ferreira, director de Radio Nacional Tucumán Enzo Ferreira, director de Radio Nacional Tucumán y militante de la Libertad Avanza.

En tanto, destacó que los empleados “están muy orgullosos de que el medio lleve ese nombre, pasan su música”, cerró Maby Sosa.

La publicación realizada por Ferreira, aclamaba: “Siempre dije que separo el talento de la ideología con algunos artistas como la gorda comunista de la negra Sosa o el Indio Solari. Pero acá no se salva nada. Los anti Trump de la NFL lo contrataron para plantar banderas en contra del país donde vive a pesar de su orgullo latino”.

“Su ‘revolución’, sería imposible sin el capitalismo. Me entristece que haya mentes tan limitadas para dejarse llevar por la pasión de ver a un tipo saltando con 50 bailarines pagados en dólares y haciéndose el malo con el país que le da de comer y digan ‘ME REPRESENTA’”, cerró el director del medio tucumano.

Por su parte, el Ente Cultural de Tucumán compartió un comunicado este mediodía y expresó “su más enérgico repudio ante las expresiones agraviantes vertidas en redes sociales por Enzo Ferreira, coordinador de Radio Nacional Tucumán, hacia la figura de Mercedes Sosa, una de las artistas más trascendentes de la cultura argentina y latinoamericana, orgullo del pueblo tucumano y referente indiscutida de nuestra identidad”.

“Las manifestaciones que califican a Sosa mediante términos ofensivos y descalificatorios no sólo constituyen un agravio a su memoria, sino también a toda la comunidad que reconoce en su voz un símbolo de lucha, sensibilidad y compromiso social”, añadió el escrito.

Como organismo, consideraron “inadmisible que discursos de odio, violencia simbólica y desvalorización circulen en el espacio público, y más aún cuando provienen de personas que ejercen funciones institucionales” y remarcaron: “Este tipo de expresiones representan un ataque a la cultura y a la identidad tucumana, desconociendo el valor de quienes construyeron, con su obra, el patrimonio cultural de nuestra provincia”.

“Mercedes Sosa representa un legado cultural que trasciende generaciones, ideologías y fronteras. Su obra forma parte del patrimonio vivo de nuestra provincia y de toda América Latina, y merece ser honrada con respeto y responsabilidad”, cerró el comunicado.