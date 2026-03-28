Chau filas y papeles: Mendoza digitaliza trámites de farmacias y acelera gestiones en tiempo real

Cargar documentación en formato digital (PDF)

Iniciar expedientes desde cualquier lugar

Recibir notificaciones automáticas sobre el estado del trámite

Hacer seguimiento en tiempo real sin necesidad de trasladarse

El sistema funciona de manera similar a un “ticket” digital: cada gestión queda registrada, con actualizaciones constantes y avisos por correo electrónico.

Farmacia, medicamentos (2).jpeg Farmacéuticos realizarán trámites en el Ministerio de Salud de manera 100% digital. Foto: Diario UNO / Axel Lloret

Qué cambia para los mendocinos

Aunque la medida está dirigida al sector farmacéutico, el impacto alcanza de forma directa a la ciudadanía. La digitalización permite:

Más rapidez en habilitaciones y controles , lo que mejora la disponibilidad de farmacias

, lo que mejora la disponibilidad de farmacias Mayor transparencia , ya que cada trámite puede ser monitoreado en tiempo real

, ya que cada trámite puede ser monitoreado en tiempo real Menos demoras administrativas , evitando cuellos de botella en procesos clave

, evitando cuellos de botella en procesos clave Reducción de costos operativos, que puede trasladarse a un mejor servicio

En términos concretos, significa que los procesos que antes podían demorar semanas por trámites presenciales ahora podrán resolverse en menos tiempo y con mayor previsibilidad.

Transformación digital en la salud

La iniciativa se enmarca en la política de transformación digital de la provincia, que busca simplificar la relación entre el Estado y los usuarios. Al centralizar la información en una única plataforma, se mejora la eficiencia administrativa y se garantiza mayor seguridad en el manejo de datos.

Además, se elimina la necesidad de acudir físicamente a oficinas públicas, un cambio significativo tanto para profesionales como para establecimientos del sector.