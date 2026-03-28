Chau filas y papeles: Mendoza digitaliza trámites de farmacias y acelera gestiones en tiempo real

El Gobierno de Mendoza dio un paso clave en la modernización del sistema de salud al eliminar los trámites presenciales para farmacias y profesionales del sector. A partir de ahora, todas las gestiones ante el Departamento de Farmacia serán 100% digitales, lo que promete reducir tiempos, costos y burocracia.
La medida, impulsada por el Ministerio de Salud y Deportes a través de la Resolución 243/26 de la Dirección Provincial de Farmacología, implementa un sistema de “plataforma de tickets” que permitirá iniciar, seguir y resolver expedientes de manera remota, sin necesidad de presentar documentación en papel.
Cómo funciona el nuevo sistema
El cambio central es la unificación de todos los trámites en un entorno digital. A través del portal oficial de Servicios y Atención Ciudadana, los usuarios podrán:
- Cargar documentación en formato digital (PDF)
- Iniciar expedientes desde cualquier lugar
- Recibir notificaciones automáticas sobre el estado del trámite
- Hacer seguimiento en tiempo real sin necesidad de trasladarse
El sistema funciona de manera similar a un “ticket” digital: cada gestión queda registrada, con actualizaciones constantes y avisos por correo electrónico.
Qué cambia para los mendocinos
Aunque la medida está dirigida al sector farmacéutico, el impacto alcanza de forma directa a la ciudadanía. La digitalización permite:
- Más rapidez en habilitaciones y controles, lo que mejora la disponibilidad de farmacias
- Mayor transparencia, ya que cada trámite puede ser monitoreado en tiempo real
- Menos demoras administrativas, evitando cuellos de botella en procesos clave
- Reducción de costos operativos, que puede trasladarse a un mejor servicio
En términos concretos, significa que los procesos que antes podían demorar semanas por trámites presenciales ahora podrán resolverse en menos tiempo y con mayor previsibilidad.
Transformación digital en la salud
La iniciativa se enmarca en la política de transformación digital de la provincia, que busca simplificar la relación entre el Estado y los usuarios. Al centralizar la información en una única plataforma, se mejora la eficiencia administrativa y se garantiza mayor seguridad en el manejo de datos.
Además, se elimina la necesidad de acudir físicamente a oficinas públicas, un cambio significativo tanto para profesionales como para establecimientos del sector.