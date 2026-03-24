Jubilados desaparecidos de Chubut: lo que no todos saben sobre el Cañadón de Visser

jubilados-desaparecidos-chubut-cañadon-de-visser1

El Cañadón de Visser no es simplemente un pozo en la tierra. Es una formación geológica compleja caracterizada por:

Suelo de greda y arcilla: cuando llueve o hay humedad, el terreno se vuelve una trampa pegajosa que puede encajar incluso a vehículos 4x4, como le sucedió a la Hilux de la pareja.

Cárcavas y grietas profundas: la erosión ha creado un laberinto de zanjones naturales y "cuevas" que dificultan la visión aérea. Un cuerpo o un objeto pequeño pueden quedar sepultados por desmoronamientos naturales en cuestión de días.

jubilados-desaparecidos-chubut-cañadon-de-visser3

Clima extremo: el viento constante en esta zona costera borra huellas en horas y dispersa partículas, lo que en su momento inutilizó el trabajo de los canes de rastreo.

jubilados-desaparecidos-chubut1

Jubilados desaparecidos de Chubut: cómo avanza la investigación

A casi 180 días de la desaparición, el fiscal jefe de Comodoro Rivadavia, Cristian Olazábal, mantiene el caso bajo un hermetismo que desespera a las familias. Aunque se activó el protocolo federal de búsqueda (SIFEBU) y el Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 10 millones de pesos ($5 millones por cada uno), los avances son nulos.

jubilados-desaparecidos1

Las líneas que maneja la justicia hoy son tres:

El accidente geográfico: que la pareja de jubilados desaparecidos , al quedar encajada en el barro, intentó caminar hacia la Ruta 3 (a 15 km de distancia), se desorientó por el frío o la noche, y cayó en alguna de las profundas grietas del cañadón.

, al quedar encajada en el barro, intentó caminar hacia la Ruta 3 (a 15 km de distancia), se desorientó por el frío o la noche, y cayó en alguna de las profundas grietas del cañadón. El hecho delictivo: esta hipótesis cobró fuerza porque en la camioneta —que estaba cerrada con llave— faltaban los teléfonos celulares, aunque se dejaron billeteras con dinero y víveres. ¿Hubo un tercero que los obligó a bajar del vehículo?

La hipótesis del mar: aunque el vehículo estaba a 6 kilómetros de la costa, se barajó la posibilidad de que hubieran intentado buscar ayuda por la playa, aunque fue desestimada por la falta de indicios en la rompiente.

jubilados-desaparecidos-chubut-cañadon-de-visser1

El grito de las familias de los jubilados desaparecidos de Chubut

“Parece que se los tragó la tierra”, repiten sus hijos. Aldana Botha, hija de Juana, ha sido la voz más activa en redes sociales, reclamando que la justicia no “archive” el caso bajo la excusa de la complejidad geográfica. La familia sostiene que Pedro era un hombre experimentado en rutas patagónicas y que resulta inverosímil que ambos desaparecieran sin dejar rastro alguno si se hubiera tratado de un simple extravío.

Hoy, el Cañadón de Visser sigue siendo un escenario mudo. Mientras la recompensa sigue vigente, el paso del tiempo juega a favor del olvido, ese enemigo contra el que los familiares de Juana Morales y Pedro Kreder luchan cada día en Chubut.