Juan Carlos Jaliff se retiró después de casi 40 años de carrera legislativa y ejecutiva

La contracara, "lo más difícil", sucedió en 2001 cuando, siendo ministro de Gobierno de Roberto Iglesias debió sortear la crisis política e institucional por la caída de Fernando de la Rúa y avalar el recorte de los sueldos de los estatales. "Pero, al final, hicimos bien", evoca el palmirense al cierre de una media jornada que jamás olvidará.

No solo porque se fue aplaudido por propios y extraños de la Casa de las Leyes cuando dejó la banca en el Senado, sino porque hizo una carrera difícil de igualar.

asunción de senadores legislatura de mendoza (25).jpeg El vicegobernador Mario Abed junto a Juan Carlos Jaliff, el día de su despedida. Ahora trabajará como uno de sus asesores. Foto: Martín Pravata

- ¿Por qué se fue de la función pública?

- Porque nunca pedí la reelección porque ya era el momento de irme. Fueron muchos años. Estoy íntegro y lúcido desde lo físico e intelectual. En un gran momento. Pero voy a seguir como colaborador y persona de consulta de Mario Abed -el vicegobernador-, a quien respeto y quiero mucho y a quien puedo aportarle mi experiencia de tantos años.

- ¿Siente que fue político o gestor? ¿O las dos cosas?

- Creo que hice bien las dos cosas. Para ser un gran político y hay que ser un buen gestor y viceversa.

asunción de senadores legislatura de mendoza (24).jpeg Juan Carlos Jaliff y Natacha Eisenchlas, quien juró en su reemplazo. Foto: Martín Pravata

La carrera de Juan Carlos Jaliff

En diciembre de 1983, con el regreso de la democracia, Juan Carlos Jaliff ingresó a la Legislatura como secretario del bloque de Diputados de la UCR. Desde 1984 fue director del IPV. También fue titular del INV, "cargo del que no me echaron, sino que renuncié", aclara y admite que su salida fue un coletazo del "no positivo" de Julio Cobos en el Senado Nacional en la etapa matrimonial entre radicales y kirchneristas.

Había sido asesor de Raúl Baglini y José Genoud, sus referentes radicales en la fracción radical Causa Nacional, en el Congreso.

Y a propósito de la UCR, presidió el partido en Mendoza en dos etapas: desde 1997 hasta 2001.

Vicegobernador de Cobos entre 2003 y 2007, su hoja de ruta indica que fue ministro de Gobierno de Iglesias.

"Dos años estuve sin cargo: entre 2008 y 2010, cuando fui electo senador", agrega.

Nacido en Palmira hace poco más de 71 años, Juan Carlos Jaliff está casado hace 46 años con Nidia Vacas, quien fue jueza de la provincia hasta que se retiró hace 10 años para jubilarse.

Tienen 3 hijos y 7 nietos, uno de los cuales le dio un dolor de cabeza fenomenal -bromea- cuando se hizo hincha de River, contrariando la pasión boquense de Jaliff.

asunción de senadores legislatura de mendoza (9).jpeg El justicialista Adolfo Bermejo (primero a la izquierda), una de las personas que Juan Carlos Jaliff se lleva como amigo de la Legislatura. Foto: Martín Pravata

Amigos y despedida

- ¿Cómo durmió la noche previa a la despedida en la Legislatura?

- Bien, tranquilo, sabiendo que di lo mejor y que disfruté de todas las funciones que cumplí -contesta con su típica voz nasal.

- ¿La política le dejó amigos?

- Sí, (el peronista) Adolfo Bemejo es muy amigo, y otro que se fue muy joven (el peronista) Nacho Ortigala.

- ¿El contrincante más duro?

- (Ríe largamente) Patricia Fadel, (también del PJ) sin dudas. Con ella tuvimos polémicas y debates memorables...

- ¿Cambió mucho la política en estos casi 40 años de carrera?

- Y, sí. Hoy, la política está más expuesta y se ejerce de otra forma. Vinieron nuevas generaciones y yo me adapté, me preparé para estar a tono con los nuevos tiempos.

- ¿Qué opinaron de su retiro sus correligionarios directos como Julio Cobos, Alfredo Cornejo o Roberto Iglesias?

- Me respetaron todos y lo agradezco realmente.