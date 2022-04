Omar Félix: "A Emir lo atacaron dos virus y una bacteria y ha bajado mucho de peso"

El diputado peronista, que repartía sus días entre el acompañamiento a su hermano y el asesoramiento político al intendente interino Paulo Campi, se mostró confiado en la rehabilitación que está haciendo Emir Félix para recuperarse, pero advirtió que será lenta "porque ha perdido muchos kilos".

Emir Félix barbijo.jpg Este lunes el intendente de San Rafael Emir Félix fue sometido a una traqueotomía, calificada de exitosa, en el Hospital Central de Mendoza, donde continúa internado en terapia intensiva desde hace 17 días.

También contó que luego de la neumonía que el intendente padeció en el 2020, los médicos le recomendaron que debía bajar su nivel de stress, ser más ordenado con la medicación y llevar un modo de vida más tranquilo, "pero su personalidad no es así, es un apasionado en todo y en cualquier tarea es así, no se puede decir que sea sólo por la intendencia", reconoció el hermano mayor de los Félix.

El miedo por el estado "desesperante" de Emir Félix

Ahora cuando lo peor ya pasó, con la tranquilidad que le da ver a su hermano recuperarse, Omar Félix reconoció haber tenido mucho miedo, "hubo 10 días en los que el estado era desesperante. En un momento los médicos nos dijeron no tenemos nada más que hacer, no sabemos como sigue, está en manos de Dios", contó mientras se frotaba las manos, quizás reviviendo aquellos días en que el tiempo no pasaba y las mejorías se hacían esperar demasiado.

Omar Félix repasó esas jornadas en que todos los días entraba a terapia intensiva del Hospital Central para visitar a su hermano y resaltó el nivel del equipo médico de ese centro asistencial público: "No solo hay que alabar su vocación, sino también el sacrificio y la abnegación con la que hacen su trabajo, algo que no siempre es reconocido por la sociedad", valoró.

Cómo funciona la intendencia de San Rafael con un intendente interino

Forzado a tomarse una licencia por la gravedad de la neumonía que desarrolló, Emir Félix debió dejar la intendencia de San Rafael, primero en manos de su presidente del Concejo Deliberante, Pedro Serra, y más tarde, ante el final del mandato de este edil y la prolongación de la enfermedad, el mando recayó en manos del intendente interino Paulo Campi.

Pero detrás de todo, siempre aportando y asesorando estuvo el mismo Omar Félix. "Siempre funcionamos en equipo, cuando yo fui intendente Emir también me asesoraba ad honorem, y ahora hay un equipo político mucho más grande, en donde los concejales, funcionarios y legisladores provinciales están trabajando muy bien al lado de Paulo Campi, que esta cumpliendo brilantemente la tarea, es un equipo integrado" remarcó Omar Félix conforme con el desempeño de cada pieza de ese engranaje que se armó para apuntalar al jefe comunal interino.

A tono con lo que vienen proclamando tanto en el radicalismo como en el peronismo mendocinos, el mayor de los Félix, aseguró que su espacio en este momento no está pensando en candidaturas. "Tenemos un problema mucho más profundo, que tiene que ver primero con el modelo del país, y un tema que está en crisis que es el modelo de provincia al que aspiramos los mendocinos en general, que no está claro. Y por eso vemos una provincia que está muy por detrás de las provincias que nos rodean, cuando antes Mendoza lideraba a las provincias de Cuyo. Sin embargo hoy vemos San Juan con un crecimiento brutal, lo mismo en Neuquén, San Luis y La Pampa tienen una calidad de vida superior al que tiene Mendoza. Si no definimos el modelo de provincia que queremos, es difícil tener una oferta política que exprese a la sociedad. Eso ocurre cuando lo único que se disputa es el poder", analizó el diputado sanrafaelino.

Qué es el mal de Adison que padece Emir Félix

La enfermedad de base que padece desde hace tiempo el intendente Emir Félix es el síndrome o mal de Adison, lo que le generó complicaciones cada vez que desarrolló una neumonía, tanto en el 2020 como este año.

En la clasificación de enfermedades que hace el manual MSD el mal de Addison "es un trastorno endocrinológico, en el que las glándulas suprarrenales, ubicadas arriba de los riñones, tienen bajo o casi nulo funcionamiento. Es decir, hay una baja producción de ciertas y determinadas hormonas en el cuerpo".

Esto puede provocar distintas sintomatologías y derivar en problemas cardiovasculares graves.