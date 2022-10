Josefina Canale presentó un proyecto para declarar al metegol deporte provincial, "pero sin molinete"

Captura 1 Josefina Canale.JPG

Desde su cuenta de Twitter, la legisladora argumentó: "¿Por qué no una ley para que el metegol sea deporte? Me lo propuso @marioqacmdz y me abrió los ojos en un montón de cosas que desconocía sobre discapacidad y estar en silla de ruedas".

"Resulta que para las personas amputadas o en silla de ruedas los deportes de impacto o de contacto implican una complicación adicional: un esguince, o problemas en la rodilla, quebrarte o que la muleta te fisure una costilla pueden implicar inmovilidad total", continuó Canale.

En la misma línea, sostuvo que el "enfrentamiento con reglas, es un enorme desafío y ayuda a las personas con estas discapacidades a pelear contra su peor enemigo: la depresión". También destacó tener un reglamento indiscutido a nivel nacional ayudaría a la organización y finalizó el su hilo en la red social remarcando que no le costará dinero del presupuesto provincial a la Mendoza: "Es gratis para la provincia, no piden subsidio. Y de paso da visibilidad y verdadera #Inclusion en temas de #Discapacidad".

La legisladora, que integró las filas del PD, se alió con el Alfredo Cornejo en Cambia Mendoza y decidió quedarse en esa coalición cuando los referentes demócratas tradicionales pegaron el portazo, en el 2021 se asoció con empresarios en el partido de Republicanos Unidos y desde ese lugar fue consolidándose al amparo de López Murphy.

