José Zuccardi anunció reunión con el BCRA para destrabar importaciones en el sector vitivinícola

La convocatoria es para este viernes a las 10 de la mañana en la Secretaría de Comercio, en Buenos Aires. Estarán presentes las firmas que importan insumos estratégicos, como acero inoxidable, cápsulas, tapones y barricas, entre otros componentes. Además de la Coviar están invitados el ministro de Economía de la Provincia, quien, según confirmaron a UNO, asistirá; y también el Observatorio Vitivinícola Argentino junto al titular del INV, Martín Hinojosa.

Referentes de Coviar reunidos con el secretario de Agricultra, Juan José Bahillo.jpeg La última reunión entre los referentes de la Coviar y el titular de Agricultura Juan José Bahillo.

Según explicó Zuccardi, invitado al programa Séptimo Día, pedirán una corrección en materia impositiva y arancelaria, porque en el último tiempo se habilitó un menor pago a determinado productos, pero no son los que más les convendría al sector que estén afectados por esa mejora. Por ejemplo, habló de una rebaja al acero inoxidable pero no en las láminas que utiliza la vitivinicultura. Para intentar modificar ese arancel será determinante la presencia del Banco Central en el encuentro.

►TE PUEDE INTERESAR: Los empresarios de la FEM no quieren el proyecto de Tolerancia Cero: "Es ilegal e impracticable"

Pedidos al Gobierno nacional

"En ciertos puntos no tenemos una respuesta concreta del Gobierno Nacional. Por ejemplo, el dólar soja es una aceptación de que el valor real de la divisa no es de 140 pesos", apuntó Zuccardi, como argumento para pedir una mejor cotización de la moneda extranjera al liquidar el producto exportado. Sin embargo, afirmó que no podrían tener el mismo mecanismo que Economía dispuso para empresarios sojeros, porque los plazos que manejan ambas industrias son diferentes.

"A nosotros no nos sirve el dólar soja porque es por un mes solamente. El vino es un trabajo de otro tipo, tenemos que llegar a los mercados, crear el conocimiento sobre nuestros productos en cada uno de esos mercados, crear una marca país. Es mucho; no es sólo una cuestión del valor lo que habría que cambiar, sino que también pueda sostenerse a través del tiempo. No sale un sólo barco de vino, sino que todos los días salen contenedores al mundo", graficó.

exportaciones de vino retenciones.jpg La industria pide un dólar alternativo, pero explican que no serviría un plazo determinado como lo tienen los empresarios de la soja, sino que debería mantenerse.

Para el empresario, la propia Coviar debe acatar el rol de nexo entre las compañías y las herramientas de la política, por lo que el cara a cara de este viernes implica una oportunidad importante. Afirmó que el próximo objetivo es continuar bajando las retenciones de la industria hasta llegar a cero. Para fundamentarlo, como lo ha hecho en otras oportunidades, recordó que es un producto que no sólo agrega valor agregado, sino que además consolida la marca país de la Argentina.

"Estuvimos muy cerca de que se dejaran de cobrar esas retenciones en la etapa anterior. No es una materia prima básica; y además estamos creciendo en lo que sale al exterior. El año pasado rompimos récords en vino embotellado, y uno de los puntos que lo explica fue el reintegro de impuestos, que pasó del 3,5% al 7% y es una medida que aún tiene vigencia". Además, el sector logró una quita parcial de derechos de exportación y desde hace más de un año el tope es de 4,5%.

► TE PUEDE INTERESAR: Preocupación en el sector vitivinícola por el impacto del aumento de tarifas y la sequía

La llegada de Massa y las chances de hacer política

En su paso por el programa político de Canal Siete, a Zuccardi le consultaron si había sido tentado para sumarse a la política, ya que las últimas elecciones marcaron el desembarco de referentes cercanos a distintos sectores económicos que quisieron tener su oportunidad en las urnas. El conjunto en que se hizo más visible este fenómeno fue el espacio Cambia Ya, que participó de las PASO dentro de la coalición oficialista.

"No, la verdad es que no. El rol que tenemos los empresarios es muy importante y siento que juega en tiempos muy distintos a los que utiliza la política. Es un mundo del que no me interesa formar parte desde adentro", apuntó. Y ante la pregunta respecto a si alguna vez lo habían tentado también respondió negativamente. "No me gusta ni me gustaría utilizar alguna firma, y mucho menos un órgano público-privado como Coviar, como plataforma para dar un salto a la política", sentenció.

Sobre la llegada de Sergio Massa a Economía, aseguró que desde su llegada ha comenzado a verse un cambio de perspectivas para la Argentina, sobre todo en cuanto a las cuentas públicas y las reservas del Banco Central. "Este último punto es clave porque es lo que nos permite comprar y vender, es lo que nos mantiene ligados al mundo; aspecto importantísimo para nuestra industria, por supuesto".

sergio massa2.jpg Zuccardi habló de los casi dos meses que lleva la gestión Massa e hizo un pedido especial para el encuentro que mantendría el ministro con Rodolfo Suarez. Foto: NA

Precisamente, desde el Gobierno de la provincia siguen afirmando que quien gestiona una reunión con el ministro por estos días es el propio Rodolfo Suarez. Uno de los puntos más importantes a tratar tiene que ver con la necesidad del sector vitivinícola. Zuccardi, por su parte, afirmó que si tuviese que hacer un pedido para ese encuentro, lo orientaría hacia una de sus grandes preocupaciones: la ley de tolerancia cero que está a punto de tratarse en el Congreso de la Nación.

"Es absolutamente nociva para el país. Todos queremos bajar la cantidad de accidentes. Pero proponemos un estudio alternativo y un proyecto que también sea diferente". Por ejemplo, el empresario habló de acotarlo a edades: que el 0,2% o 0.3% (ya que no existe el cero total, afirmó) sea hasta los 25 años en hombres, y hasta los 23 en mujeres. "No hay país vitivinícola que tenga una ley de tolerancia cero", resumió.

► TE PUEDE INTERESAR: Rodolfo Suarez pedirá una reunión con Sergio Massa ante la problemática del sector vitivinícola