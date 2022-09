Esa iniciativa que ya comenzó a tratarse en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados, pretende eliminar el actual sistema de dos salas, una que entiende en las causas referidas al derecho Civil y de Familia, y otra que resuelve las causas penales y laborales, para reemplazarlas por un sistema de sorteo, en el que participarán los 7 jueces de la Suprema Corte, incluido el presidente del cuerpo, Dalmiro Garay que hasta ahora no tenía competencias juridisccionales.

Ese nuevo sistema -sostienen los oficialistas- le aportará "transparencia y celeridad" a la resolución de las causas, y terminará con el denominado "forum shopping" por el cual los litigantes elegían la sala en la que ingresar sus causas, presuntamente esperando fallos que los favorecieran, lo que hacía que la sala 2, con mayoría de jueces filoperonistas, Mario Adaro y Omar Palermo, y completada por Valerio, acumulara el 75% de las causas que llegan a la Corte.

¿La especialización de los magistrados es imprescindible o no?

Sin embargo, contra ese cambio radical de asignar las causas por sorteo y no que se dividan por áreas del derecho se levantaron varias voces, pero una de ellas resonó porque se trató de una ex integrante de ese máximo tribunal, Aída Kemelmajer, quien explicó que terminar con las salas e ir a un sistema de sorteo de todas las causas es "subvertir el sistema".

Aída Kemelmajer de Carlucci, ex ministra de la Suprema Corte de Mendoza. La ex integrante de la Suprema Corte de Justicia, Aída Kemelmajer, fue una de las que criticó que el proyecto oficialista avanza sobre la especialización de los jueces, y que eso va en contra del funcionamiento del sistema judicial.

"Si alguien no está de acuerdo con la resolución de un fallo puede ir a una cámara de apelaciones donde se supone que también hay gente especializada y que tiene todavía más experiencia que un juez de primera instancia. Ahora, si tampoco estoy satisfecho con lo que me dicen en la apelación, entonces voy a la Corte. En la Corte se supone que tengo que tener gente todavía más especializada. Porque es la Corte la que me va a decir la última palabra. Si a partir de este proyecto todo se va a sortear esa sentencia que dictó ese camarista en lo civil por ejemplo, se la pueden estar revisando personas que tienen muy pocos antecedentes en la materia. Quizás jueces que hicieron toda su vida derecho penal, por ejemplo", explicó la ex suprema.

Una mirada distinta sobre lo imprescindible de la especialización es la que sostuvo Valerio en diálogo con Nihuil.

"¿En cuántos casos pudo ser necesario tener una especialización, en 3 o 4? Cuando a mi me tocó una causa civil, lo que hice fue lo mismo que planteó la doctora Kemelmajer, ponerme a estudiar, para eso somos abogados y tenemos que saber derecho. Lo que no quiere decir que tengamos que saber todo, por eso cuando tenemos que resolver hay que buscar la ley aplicable, y las distintas interpretaciones. Lo hacemos a diario. Acá hay una idea académica de la especialización, que es una idealización", retrucó Valerio.

Para reforzar su argumento, el magistrado recordó que hay momentos en que los jueces de la sala que integra, que resuelven causas penales y laborales no están a la hora de dirimir una causa y esa sala se completa con otros pares que se especializan en derecho civil o de Familia, e incluso con camaristas. "¿Y en esos casos no es necesario la especialización?", ironizó.