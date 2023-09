José Thomas: "El mayor descontrol del ausentismo docente se dio en los 8 años de gobierno peronista"

Omar Parisi en 7D 3.jpg Omar Parisi aseguró en 7D que si llega a Casa de Gobierno su primera medida será derogar el ítem aula.

"El mayor descontrol de esos controles de los que él habla fue en los 8 años de gobierno peronista. El mayor descontrol en salud laboral fue en ese tiempo. No sé... ahora parece que lo pueden hacer", criticó con ironía y reconoció que algunos de esos controles pueden fallar: "Nosotros hemos avanzado, se nos escapan algunos casos como el de una candidata a la intendencia de Maipú que lleva 9 meses de licencia y estuvo haciendo campaña, pero los controles están. Hay dos formas de asegurarse que los alumnos se encuentren con los docentes en el aula, una es controlando mejor y otra premiando a los que estén frente al aula", dijo y reconoció que el polémico ítem se puede revisar.

En paralelo, Thomas les facturó a los candidatos que hicieron campaña con erradicar el ítem aula, que no se metan con otros temas de la docencia, que a su entender deben modificarse, "como el Estatuto Docente que está basado en un formato del siglo pasado, o cómo acceder a los cargos directivos", ejemplificó.

Thomas destrozó el modelo de educación con voucher de Milei

Thomas, que antes de llegar a la DGE fue docente de una escuela privada por varios años, refutó con varios argumentos el sistema de educación con voucher que propone el candidato libertario a la presidencia Javier Milei.

javier-milei (1).jpg Javier Milei impulsa un sistema de boucher para poder aplicar en la educación pública.

"Técnicamente está errado, porque propone que los voucher se manejen desde la Nación y el sistema de educación pública es provincial y no nacional, eso es un error muy grande. Tampoco es una solución para un país que tiene miles de ofertas de oferta única en la que no podría haber competencia y tercero el subsidio a la demanda directa de los padres sólo funciona en países en que todos los padres pueden elegir por sus hijos, donde hay algo de marginalidad en la que los padres no van a elegir por sus hijos, lo único que hace es ampliar la brecha que queremos achicar", puntualizó.

Para reflejar lo que podría pasar en la realidad si se aplicara el modelo mileísta, el titular de la DGE se valió de lo que ocurre por ejemplo en la educación secundaria.

"En la secundaria tenés todas las escuelas llenas y no hay posibilidad de elegir entre una y otra. Lo que va a pasar es que vas a sortear a los chicos para las mismas escuelas y entonces se va a distorsionar. Eso funciona en Suecia, pero no en Finlandia que está al lado. Acá no funcionaría", sentenció.