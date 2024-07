Jorge Tanús fue el único peronista mendocino que salió a condenar el régimen de Nicolás Maduro

Posteo de Tanús sobre Maduro.JPG

En contra del régimen de Nicolás Maduro

Tanús concluyó su posteo marcando una clara postura respecto a lo ocurrido en las elecciones del domingo, en las que el presidente Maduro se autoproclamó reelecto, atribuyéndose el 51% de los votos.

"Ni actas de escrutinio tienen. Como argentino me expreso rotundamente en contra del régimen de Maduro", posteó el exfuncionario mendocino.

Hay que recordar que tras las cuestionadas elecciones venezolanas el Consejo Electoral de Venezuela (CNE), que responde al régimen chavista, dio como presidente reelecto a Nicolás Maduro por seis años más, por lo que el dirigente que ya suma 11 años en el poder, estará en el cargo hasta el 2031.

El resultado, que objetó desde el mismo domingo la oposición que encabezó el candidato y diplomático Edmundo González Urrutia, generó multitudinarias manifestaciones tanto en Venezuela como en nuestro país, incluso este martes en la Peatonal de Mendoza.

Es más hasta la OEA concluyó que el régimen de Maduro perpetró la “manipulación más aberrante” en las elecciones presidenciales de Venezuela en un durísimo informe que se conoció este martes.

Sin embargo, ni la ex vicepresidenta y líder del kirchenismo Cristina Kirchner, ni los dirigentes que se enrolan en esa línea del PJ emitió ni una palabra para referirse a lo ocurrido.

"No sé porqué ninguno de mis compañeros ha salido a expresarse sobre lo ocurrido, yo lo digo porque no es el modelo de país que quisiera, y no puedo dejar de criticar lo que ocurre en Venezuela", disparó Tanús.

"A mi no me representa este tipo de gobierno autoritario"

Tanús no esquivó las consultas de este medio para dar las razones por las que se decidió a marcar públicamente su rechazo al régimen de Maduro.

"A mi no me representa este tipo de gobierno autoritario", comenzó diciendo y fundamentó: "yo pasé por todos los estamentos del Estado, el municipal, el provincial y el nacional, siempre representando al Peronismo que es mi partido, y he tenido sana convivencia con los oponentes de la UCR, el PRO y en el último tramo en la transición con La Libertad Avanza y soy un defensor de esa convivencia pacífica".

El dirigente recordó que durante su paso por la Legislatura, cuando fue 8 años diputado provincial también presidió esa cámara e integró la Junta Electoral de Mendoza, que a su vez se conforma con los 7 jueces de la Suprema Corte de Justicia y el presidente de la Cámara de Senadores.

"Yo estoy acostumbrado a vivir elecciones transparentes. El Ejecutivo era el encargado de pagar las pautas electorales, el traslado del correo y los demás costos, pero la Junta Electoral corroboraba que todo fuera transparente. A mi siendo peronista me tocó proclamar el triunfo de Alfredo Cornejo cuando nos ganó las elecciones del 2015 y los que defendemos la democracia sabemos que son las reglas del juego electoral", repasó.