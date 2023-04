Jorge Giménez anunció que piensa sumarse al frente de De Marchi: "Estamos hablando; soñamos con lo mismo"

“Es algo que les está pasando a muchos dirigentes del PJ. Varios son los que están pensando en sumarse a la nueva coalición. Por ahí es un pecado que lo diga, pero la realidad es esa. Ahí se habla de futuro y se tiene la apertura de convocar a todos, y son elementos válidos para cualquiera armado. Todas esas coincidencias son las que me empujan, así que no lo descarto para nada”, agregó.

Omar De Marchi Matías Stevanato.jpg De Marchi aún no descarta "seducir" (textual de Giménez) a más dirigentes peronistas.

Aunque el PRO fue intervenido y el sello integrará casi con seguridad Cambia Mendoza, hay varios referentes de LUM que son amarillos y que, incluso, respaldan la candidatura a presidente de Horacio Rodríguez Larreta. Para Giménez, la chance de ingresar a un bloque político en el que coincida con macristas no sería un problema en absoluto, porque, de acuerdo a lo que dijo, es una discusión menor si se la compara con otras “más trascendentales”.

“No tendría ningún inconveniente. Soy peronista. De los viejos peronistas; no etiqueto a los dirigentes políticos, ni de uno ni de otro lado. La gente está cansada de la grieta y del Boca versus River, como decimos siempre”, remató. Además, aseguró que hay otras figuras en el noves espacio con las que también le gustaría trabajar. Mencionó a Jorge Difonso en ese sentido.

Interna en el PJ, indefinición de Righi y Félix y "yo no soy buchón"

El justicialismo está orbitando en torno a los dos hechos políticos más importantes que tuvieron esta semana: el lanzamiento de la fórmula Omar Parisi - Lucas Ilardo, que representa la faz camporista del frente, y las reuniones en Buenos Aires que mantuvieron Emir Félix y Roberto Righi –en teoría, por separado-. Es que esos últimos encuentros pueden esconder la gran definición de uno o de ambos: jugar o no jugar por la gobernación de la provincia.

felix-righi-aveirojpg.webp Las últimas versiones dicen que "habrá lista de intendentes, pero sin que ninguno de ellos encabece".

La pregunta –o al menos uno de los tantos interrogantes que hay- es por qué llegaron tan lejos sin tomar una determinación. A 72 horas del cierre de listas, el frente Elegí tiene sólo una de las dos posibles propuestas para una PASO -más allá de que también hay otros lanzados, pero sin tanto respaldo- y aún no se sabe si los intendentes estarán representados en la batalla interna. Giménez opinó al respecto.

“Cuando empezás agrediendo, no hay acuerdos posibles. Le pasa al justicialismo y les pasa a los otros partidos también”, afirmó el ex intendente. "Yo hablé, así como hablo con el frente de De Marchi, con armadores del peronismo. Esta misma semana fue ese diálogo, porque, bueno, hice un comentario en una entrevista de radio (en Nihuil, con Te Digo Lo Que Pienso) y ahí me empezaron a llamar. En el PJ, lamentablemente, durante un tiempo hay gente que consideró que yo no existía. Pero parece que ahora sí”, marcó con algo de ironía.

De cara a las PASO, dijo que al peronismo no hay que subestimarlo en la elección para gobernador, porque todavía puede crecer en intención de voto. Afirmó que la fórmula lanzada este miércoles, con Parisi a la cabeza, es demasiado reciente y aún tiene tiempo de consolidarse, aunque no explicitó que sea un binomio al que respalde. Sobre Righi, dijo que aún no deben darlo por bajado de la contienda.

Jorge Giménez y Anabel Fernández Sagasti.jpg Giménez en la última gran reunión del PJ, "Peronismo Futuro", hace poco menos de un año.

Por último, hubo palos para la cúpula partidaria: dijo que nadie ordena (como, según él, deberían) la aparición de nuevos precandidatos en San Martín, donde competirían contra él: “Son como siete u ocho; todos los días aparece uno nuevo. Igual los aprecio y los respeto, casi todos son chicos que han trabajado conmigo, pero hay alguien que no está orquestando la salida de nombres nuevos. Es un desorden”.

¿Quiénes no lo están ordenando? ¿Anabel Fernández Sagasti; Flor Destéfanis? “No doy nombres. No soy buchón”, remató.

Críticas a Cornejo y pocas novedades del tren a Palmira

“Yo fui intendente con Julio Cobos, con Paco Pérez, con Celso Jaque y con Alfredo Cornejo. Con Cornejo es con quien más me costó”, dijo el precandidato peronista, que precisamente sobre el final del gobierno del sancarlino, perdió el municipio a manos del médico radical Raul Rufeil.

“A Cornejo lo quería operando la política, pero no como gobernador. De todos modos, lo respeto y considero que está bien que se haya presentado”, matizó sobre el final de la entrevista.

Mondotte y Cornejo.jpg Giménez dijo que con Alfredo Cornejo fue con quien más le costó gestionar.

Dijo que, más allá de estar en veredas distintas, lo que le hace bajarle el pulgar al ex mandatario es que “le dedica demasiado tiempo a la rosca política”. Supuestamente, en detrimento de la gestión, aunque no lo dijo con todas las palabras. “Ojo, es algo importante y que no lo hace cualquiera”, reconoció.

Finalmente, habló sobre la vuelta del tren a Mendoza. A pesar de ser responsable de la Regional Cuyo de Trenes Argentinos, no pudo ofrecer demasiadas precisiones sobre el regreso del ramal que fue recuperado y presentado a mediados del mes pasado: “Se hablaba del 28 de abril, pero es toda la información que tengo. Es sólo lo que me han comentado”, apuntó.

