Jorge Difonso busca limitar el impacto de los impuestos automotor e inmobiliario en los sueldos

Según contó el legislador sancarlino, decidió avanzar con ese proyecto porque le llegaron varios reclamos por los "impagables aumentos" del automotor y el inmobiliario.

"Son múltiples los casos, pero por ejemplo me llegó una docente diciendo que le llegó de patente $140.000 y cobra poco más de $200.000. Esa persona o paga o come, y obviamente va a elegir comer. Otro tema es el Inmobiliario. El Gobierno contrató a una empresa tercerizada que monitorea las propiedades con un dron y ha pasado que ha tomado una enramada de una finca como un techo y por ese error a ese productor le llegó un aumento tremendo del Inmobiliario que no va a poder pagar", enumeró.

El legislador sancarlino remarcó que estos aumentos de los impuestos provinciales llegan en un difícil momento económico para los contribuyentes mendocinos, que además en los próximos meses deberán costear fuertes subas en los servicios de gas y energía eléctrica por la caída de subsidios con la que avanza el presidente Javier Milei.

"Todo confluye para que se genere una gran morosidad, no porque los contribuyentes no quieran pagar, sino porque no van a poder hacerlo aunque quisieran. Por eso no descartamos pedir la emergencia fiscal", adelantó.

Cómo se actualizaron Automotor e Inmobiliario en este 2024

Para saber cómo se actualizaron este año los valores de los impuestos Automotor e Inmobiliario hay que recordar que la ley impositiva que se aprobó junto al Presupuesto 2024 estableció que la alícuota del impuesto Automotor sea la misma del 2023, es decir del 3%.

Pero las facturas se mueven por la valuación de cada vehículo que hace la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA) para los autos patentados desde el año 2.000 en adelante.

Para los vehículos que valgan hasta $15 millones el incremento del impuesto siguió al del Salario Mínimo Vital y Móvil, que desde diciembre del 2022 a diciembre del 2023 marcó una variación del 152%.

En el caso del Inmobiliario se movió siguiendo el avalúo de las construcciones en base a la inflación de 136% y una del avalúo de los terrenos tomando como base un porcentaje del valor estimado de mercado.

"Para recuperar la recaudación en estos impuestos, hay que adecuar estos valores procurando hacer el avalúo más cercano a la realidad", argumentó en su momento el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, sobre la razón de los aumentos.