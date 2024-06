Jimena Latorre echó al subsecretario de Ambiente Sebastián Melchor

Sebastián Melchor y Jimena Latorre.jpg El ex funcionario Sebastián Melchor y la ministra de Energía, Jimena Latorre, en una reunión de febrero pasado con la subsecretaria de Ambiente del Ministerio de Interior de la Nación, Ana Lamas.

"No se trata de que haya cometido un error puntual, ni de un mal desempeño o que haya habido un hecho que desencadenara el pedido de renuncia. Lo que sucedió es que desde el comienzo de la gestión se plantearon metas y no se estaban cumpliendo, por eso se tomó la decisión", apuntaron desde el ministerio de Energía.

No lo dijeron abiertamente, pero entre los planteos que le habrían hecho al ex subsecretario es que no habría cumplido con el trabajo en territorio que esperaban de él.

El pedido de renuncia habría salido de la oficina de Latorre este lunes, y si bien formalmente hasta este martes al mediodía Melchor no había presentado formalmente su desvinculación, en Casa de Gobierno ya lo califican de ex funcionario.

En apariencia, desde el ministerio de Energía aún no han elegido a quien sería el reemplazante de Melchor.

Un cargo que duró sólo 4 meses

Sebastián Melchor, que venía de estar a cargo de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, fue nombrado el 18 de enero pasado como subsecretario de Ambiente. El ex funcionario proviene del Partido Socialista, uno de los aliados a Cambia Mendoza.

Hasta ahora era parte del grupo de funcionarios que durante los tres gobiernos de Cambia Mendoza se mantuvo en algún cargo.

Con su nombramiento, Melchor pasó a reemplazar a Humberto Mingorance, quien estaba a cargo de Ambiente desde la primera gestión de Alfredo Cornejo.