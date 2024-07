Javier Milei Vs Lula Da Silva: "Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro"

►►TE PUEDE INTERESAR: La izquierda sorprende en Francia y se impone sobre Marine Le Pen y Emanuel Macron

"Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro", expresó Milei.

El presidente argentino aprovechó su discurso para criticar al socialismo y a las políticas de "censura". Describió el socialismo como una ideología que lleva al "desastre económico, social, político y cultural", y argumentó que la censura es una herramienta utilizada por los socialistas para evitar confrontar sus ideas en el mercado libre de pensamientos.

"Porque como no se animan a enfrentarnos en el mercado de las ideas, porque saben que no pueden derrotarnos, lo intervienen y prohíben la circulación de las ideas que no les gustan", afirmó Milei.

"La historia del mundo es testigo de que este tipo de comportamiento termina en censura y opresión. Y sin embargo, cada vez es más frecuente escuchar cómo en países donde uno creía que se respetaban los principios básicos de la democracia, se cometen aberraciones en materia de libertad de expresión y censura", agregó el mandatario libertario.

La decisión de Milei de no participar en la cumbre del Mercosur ni reunirse con Lula da Silva ha sido interpretada como una señal clara de su alineación política y su postura crítica hacia el actual gobierno brasileño.

El presidente argentino concluyó su discurso con un llamado a la acción y la resistencia contra el socialismo. Subrayó la necesidad de mantener la libertad económica y política, y animó a sus seguidores a luchar por estos valores. "Vamos a salir de la miseria, les guste o no les guste a los socialistas, con su apoyo o sin su apoyo", proclamó Milei, reafirmando su compromiso con las reformas económicas y la desregulación del mercado.