Javier Milei sufrió un duro revés en Diputados: la oposcion aprobó una decena de proyectos

El oficialismo de Javier Milei perdió todas las votaciones en la maratónica sesión en Diputados. Aprobaron fondos para Universidades y se rechazaron 5 DNU

Por UNO
Martín Menem durante la maratónica sesión en Diputados donde Javier Milei tuvo una rotunda derrota.

Javier Milei sufrió una de las derrotas parlamentarias más duras durante su gestión en la Cámara de Diputados. En la maratónica sesión que arrancó ayer y terminó en la madrugada de este jueves la oposición se unió e impuso su agenda.

Los opositores ganaron las 12 votaciones clave que se realizaron durante una sesión en una jornada marcada por la tensión y los fuertes cruces, pero el resultado fue contundente: el oficialismo no pudo frenar la aprobación de dos leyes de alto impacto social, el rechazo a cinco Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) impulsados por Javier Milei y el emplazamiento a comisiones para tratar otros cinco temas sensibles.

El oficialismo fracasó en su intento de dejar la sesión sin quórum en Diputados con lo cual no pudo evitar que se deroguen los decretos que utilizó en base a las facultades delegadas que consiguió en la ley Bases, donde disolvía Vialidad, y quería hacer una profunda transformación en el INTI e INTA, para que pierdan su autonomía.

Sesión en la Cámara de Diputados de la Nación
La oposición logró aprobar los proyectos contra Javier Milei en Diputados.

Universidades y hospitales, dos leyes con media sanción en Diputados

La Ley de financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios. Sólo la mitad de los diputados por Mendoza avalaron el proyecto.

La iniciativa -con media sanción- como plato más fuerte obliga a la recomposición presupuestaria de las casas de altos estudios por Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el período que va del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024 y la actualización bimestral del 2025 para los gastos de funcionamiento.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

El Gobierno Nacional rechaza el aumento de los gastos operativos y una recomposición para el personal de salud que tiene un costo fiscal anual de 133 mil millones de pesos, según señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

José Luis Espert Diputados
El diputado libertario José Luis Espert sufrió las votaciones en Diputados.

Cinco DNU de Milei fueron rechazados en Diputados

La Cámara baja también contó con acuerdos de los opositores y logró el rechazo de cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Javier Milei:

  • Disolución de organismos de Economía (INYI e INTA, entre otros).
  • Reorganización de la Secretaría de Transporte.
  • Reforma de organismos de Cultura.
  • Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.
  • Régimen de excepción para la Marina Mercante.
  • Cinco temas forzados a comisión

A comisión coparticipación de los ATN y la emergencia en Ciencia y Tecnología

Además, entre las votaciones la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas:

  • Los dos proyectos de los gobernadores sobre coparticipación de ATN e Impuesto a los Combustibles.
  • La emergencia en Ciencia y Tecnología.
  • Un proyecto sobre la enfermedad de Alzheimer.
  • El funcionamiento de la comisión investigadora de la estafa $LIBRA.

