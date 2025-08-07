Javier Milei sufrió un duro revés en Diputados: la oposcion aprobó una decena de proyectos

Sesión en la Cámara de Diputados de la Nación La oposición logró aprobar los proyectos contra Javier Milei en Diputados.

Universidades y hospitales, dos leyes con media sanción en Diputados

La Ley de financiamiento Universitario: Con 158 votos a favor, se aprobó el proyecto que busca garantizar los recursos para las universidades nacionales y recomponer salarios. Sólo la mitad de los diputados por Mendoza avalaron el proyecto.

La iniciativa -con media sanción- como plato más fuerte obliga a la recomposición presupuestaria de las casas de altos estudios por Índice de Precios al Consumidor (IPC) por el período que va del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2024 y la actualización bimestral del 2025 para los gastos de funcionamiento.

Emergencia Pediátrica (Ley Garrahan): Con 159 votos afirmativos, se dio media sanción a la ley que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias médicas.

El Gobierno Nacional rechaza el aumento de los gastos operativos y una recomposición para el personal de salud que tiene un costo fiscal anual de 133 mil millones de pesos, según señaló la Oficina de Presupuesto del Congreso.

José Luis Espert Diputados El diputado libertario José Luis Espert sufrió las votaciones en Diputados.

Cinco DNU de Milei fueron rechazados en Diputados

La Cámara baja también contó con acuerdos de los opositores y logró el rechazo de cinco decretos clave de la reforma del Estado impulsada por Javier Milei:

Disolución de organismos de Economía (INYI e INTA, entre otros).

Reorganización de la Secretaría de Transporte.

Reforma de organismos de Cultura.

Transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos.

Régimen de excepción para la Marina Mercante.

Cinco temas forzados a comisión

A comisión coparticipación de los ATN y la emergencia en Ciencia y Tecnología

Además, entre las votaciones la oposición logró emplazar a las comisiones para que traten de forma obligatoria los siguientes temas: