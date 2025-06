Javier Milei sorprendió al llegar a una entrevista con su perro Conan

“Eso” y un mal momento en vivo con los Milei

Junto al presidente estuvo su hermana, Karina Milei, quien también llevó a otro perro Thor. Cerca del final de la transmisión, un momento tenso se vivió cuando el conductor, apodado Tronco, se refirió al perro presidencial como "eso". Inmediatamente, Milei lo interrumpió para aclarar que se trataba de "Conan".

Fue entonces cuando la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, compartió una anécdota de la época de campaña, que generó polémica en las redes. "Vino una persona y me dijo '¿Dónde querés poner esa cosa?'. Yo le dije 'vos estás afuera de esta reunión y no trabajás más conmigo'. No solo lo echamos de la reunión, sino que lo echamos. Nunca más volvió", relató.

Ante la revelación, el conductor "Tronco" intentó disculparse, aclarando que su intención era referirse al perro como una "cosa hermosa", aunque no lo había dicho explícitamente. "No me hagan sentir temor. Viví el temor y el frío del Jefe", comentó "Tronco", aludiendo al temperamento de la hermana del Presidente.

Conan el mastín ingles de Javier Milei

Conan (2004–2017), el mastín inglés que Javier Milei consideró su hijo y clonó tras su muerte

Adoptado en 2004 y fallecido en 2017, Conan fue el perro más importante en la vida de Javier Milei, quien lo definió como su “hijo”, “mejor amigo” y “gran amor”. Inspirado en el personaje de Conan el Bárbaro, el mastín inglés marcó emocionalmente al actual presidente, y con el tiempo se transformó en una figura simbólica, espiritual y política.

Tras su muerte, Milei buscó mantener el vínculo con consultas a un médium y aseguró que Conan pasó a “acompañarlo junto a Dios”. En 2018, pagó 50.000 dólares a la empresa PerPETuate Inc. para clonarlo. De ese procedimiento nacieron seis cachorros, uno de los cuales volvió a llamarse Conan. Los demás recibieron nombres de economistas que Milei admira: Milton, Murray, Robert y Lucas. También hubo un sexto cachorro, Angelito, que falleció poco después del nacimiento.

El presidente argentino los considera a todos sus “hijos de cuatro patas” y “nietos” del Conan original. Asegura que consulta a sus perros sobre temas personales y políticos, y que cada uno cumple un rol estratégico: Milton en análisis político, Murray en economía, Robert en tendencias futuras y Conan como guía general.

Fuentes: Neura y Noticias Argentinas