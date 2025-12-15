Javier Milei se quejó del avance del antisemetismo, defendió la batalla cultural y elogió a Kast

axel kaiser, javier milei y karina milei

Javier Milei y el movimiento woke

Milei también cuestionó al movimiento woke y aseguró que “durante años exigió mirar para otro lado” frente a hechos de violencia y extremismo. “Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal”, enfatizó.

En el plano regional, el presidente felicitó otra vez a José Antonio Kast, a quien definió como “flamante presidente electo de Chile”, y consideró su triunfo como “una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad”.

Durante su intervención, Milei destacó el rol de la Fundación Faro como “un verdadero baluarte de la batalla cultural” y agradeció especialmente a su presidente, Agustín Laje, a quien calificó como “uno de los grandes artífices del cambio de paradigma cultural”, además de reconocer al intelectual Axel Kaiser

“Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana”, señaló el jefe de Estado, y concluyó: “Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles”.