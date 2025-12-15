Javier Milei se quejó del avance del antisemetismo, defendió la batalla cultural y elogió a Kast

Inicio Política Javier Milei
Javier Milei participó de la cena de fin de año de la Fundación Faro

Por UNO
El presidente Javier Milei denunció este lunes el avance del antisemitismo, defendió la “batalla cultural” y elogió al presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

Milei repudió el atentado terrorista islámico ocurrido en Australia, advirtió sobre el avance del antisemitismo a nivel global y reivindicó la denominada “batalla cultural”, durante un discurso pronunciado en la cena anual de la Fundación Faro.

“El antisemitismo avanza y trasciende al propio pueblo judío: es una afrenta directa contra la libertad misma”, sostuvo el mandatario, al tiempo que expresó su solidaridad con la comunidad judía en la Argentina y en el mundo. En ese sentido, afirmó que la libertad es “el valor más sagrado de nuestra cultura occidental” y que los ataques terroristas son perpetrados por “enemigos acérrimos de la libertad”.

axel kaiser, javier milei y karina milei

Javier Milei y el movimiento woke

Milei también cuestionó al movimiento woke y aseguró que “durante años exigió mirar para otro lado” frente a hechos de violencia y extremismo. “Nuestro deber es alertar con claridad que lo que está mal, está mal”, enfatizó.

En el plano regional, el presidente felicitó otra vez a José Antonio Kast, a quien definió como “flamante presidente electo de Chile”, y consideró su triunfo como “una señal de que Sudamérica ha despertado y vuelve a vivir bajo las ideas de la libertad”.

Durante su intervención, Milei destacó el rol de la Fundación Faro como “un verdadero baluarte de la batalla cultural” y agradeció especialmente a su presidente, Agustín Laje, a quien calificó como “uno de los grandes artífices del cambio de paradigma cultural”, además de reconocer al intelectual Axel Kaiser

“Nuestras armas son nuestras ideas y la trinchera está en cada ámbito de la vida cotidiana”, señaló el jefe de Estado, y concluyó: “Hoy una idea no necesita ser verdadera para llegar lejos, sino atractiva. La izquierda lo sabe y ha sabido presentar sus mentiras como apetecibles”.

