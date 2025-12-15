Alfredo Cornejo apoyó al sector vitivinícola en su lucha por mantener los controles del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) respecto de la trazabilidad y la calidad del vino, eliminados con la derogación de normas que llevó a cabo el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.
Alfredo Cornejo: "Sturzenegger sabe que apoyo controles para no perder la marca de nuestros vinos"
Alfredo Cornejo respaldó al sector vitivinícola y cuestionó la eliminación de controles del INV. Aseguró haber planteado su postura ante funcionarios nacionales
“Federico Sturzenegger sabe cuál es mi posición”, dijo el gobernador de Mendoza y se explayó: “Apoyo categóricamente al sector en que haya un control profesional que garantice trazabilidad y calidad, para no perder la marca de nuestros vinos”.
Cornejo reveló que realizó gestiones ante funcionarios nacionales como el ministro de Desregulación y el secretario de Coordinación Productiva del Ministerio de Economía, Pablo Lavigne, a quienes envió una nota con los argumentos sobre la necesidad de mantener los controles por parte del INV.
Alfredo Cornejo apoyó al sector vitivinícola que fue a la Justicia
Entidades vitivinícolas presentaron un recurso de amparo a principios de diciembre para que el INV mantenga la obligatoriedad del certificado de ingreso de uvas (CIU) y del formulario CEC-05 -la Declaración Jurada Anual de Elaboración que se emite al final del proceso de elaboración del vino.
En el marco de la desregulación de los controles, la Nación dejó estos trámites como optativos, lo que, según el sector, atenta contra la trazabilidad del producto y el renombre que la Argentina, y en particular Mendoza, han ganado en el mundo gracias a la calidad de sus vinos.
Como la industria, el gobernador Alfredo Cornejo aboga por una reducción en la intervención estatal, pero entiende que hay que mantener lo que hasta el momento se ha hecho bien.
La medida cautelar de no innovar ante la Justicia fue presentada por la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).
"El CIU es una herramienta exitosa, sin burocracia adicional ni costos, que aporta seguridad jurídica y transparencia a toda la cadena productiva", remarcaron desde el sector privado, con el apoyo del gobernador Alfredo Cornejo.