Javier Milei aspira a que esta semana se apruebe en Diputados el Presupuesto 2026

bertie benegas lynch Benegas Lynch sigue al frente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Nación. Noticias Argentinas

Del lado opositor se encuentra Unión por la Patria con 18 integrantes, y la alianza Unidos (que agrupa a Provincias Unidas y otros dos bloques), que aún no definió a sus tres miembros en señal de protesta por considerar insuficiente la representación que le reconoció el oficialismo en la estratégica comisión de Presupuesto.

Lo cierto es que el gobierno se entusiasma con volver a vivir una victoria legislativa esta semana con la aprobación del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.

Este lunes se encaminaron los primeros gestos en pos de avanzar con las sesiones extraordinarias a través de la constitución de las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Ambas definieron a sus autoridades a media tarde.

En la primera permaneció como titular la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado -quien se pasó del PRO a La Libertad Avanza- al igual que el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch en Presupuesto.

A más tardar, el dictamen podría ser el miércoles para ir a sesión el jueves 18, pero el debate no pasará de esta semana ya que el Gobierno está decidido a anotarse al Presupuesto lo antes posible.