Javier Milei aspira a que esta semana se apruebe en Diputados el Presupuesto 2026

Los integrantes de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación definieron este lunes la continuidad del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Alberto “Bertie” Benegas Lynch como presidente del cuerpo, y el oficialismo apura el debate para tener aprobado el proyecto de Ley de Presupuesto 2026 esta misma semana. A eso aspira el presidente Javier Milei.
La comisión volverá a reunirse este martes desde el mediodía con el objetivo de dejar listo el dictamen para ser sancionado en el recinto, según supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas.
LLA sienta a 20 diputados propios en la Comisión de Presupuesto de las 49 sillas, pero al sumar a sus socios del PRO, la UCR, el MID, Innovación Federal, Independencia y Elijo Catamarca llega a 28 firmas, por lo que no tendrá inconveniente en avalar el dictamen de mayoría.
Del lado opositor se encuentra Unión por la Patria con 18 integrantes, y la alianza Unidos (que agrupa a Provincias Unidas y otros dos bloques), que aún no definió a sus tres miembros en señal de protesta por considerar insuficiente la representación que le reconoció el oficialismo en la estratégica comisión de Presupuesto.
Lo cierto es que el gobierno se entusiasma con volver a vivir una victoria legislativa esta semana con la aprobación del Presupuesto 2026 y el proyecto de Inocencia Fiscal.
Este lunes se encaminaron los primeros gestos en pos de avanzar con las sesiones extraordinarias a través de la constitución de las comisiones de Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda. Ambas definieron a sus autoridades a media tarde.
En la primera permaneció como titular la diputada bullrichista Laura Rodríguez Machado -quien se pasó del PRO a La Libertad Avanza- al igual que el libertario Alberto “Bertie” Benegas Lynch en Presupuesto.
A más tardar, el dictamen podría ser el miércoles para ir a sesión el jueves 18, pero el debate no pasará de esta semana ya que el Gobierno está decidido a anotarse al Presupuesto lo antes posible.