Javier Milei en San Rafael: la experiencia única que llevó a 4 mozos al almuerzo con el presidente

Inclusión laboral para personas con síndrome de Down

La entidad se enfoca en ofrecer educación inclusiva a jóvenes con síndrome de Down, preparándolos para su inserción en el ámbito profesional.

En efecto, los estudiantes provienen del taller de hotelería de Aprid. Losino destacó la oportunidad: "Hoy tuvimos la oportunidad de acompañar al servicio de catering aportando nuestros mozos con su preparación".

APRID Asocación para la Rehabilitación Infantil Down - San Rafael Aseguraron que había muchos nervios, pero los chicos están preparados para la gran experiencia que viven con la llegada del presidente de Javier Milei. Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Claro que hay ansiedad. Grande. Tan grande como la expectativa y el entusiasmo. Y no están solos: los 4 valientes trabajan acompañados por dos adultos del equipo directivo y docente de Aprid.

Esta supervisión asegura un apoyo constante y una experiencia de aprendizaje enriquecedora en un entorno de alta demanda, ya que en el encuentro se aguarda, además del presidente Javier Milei, a más de 1.000 personas.