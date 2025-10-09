Inicio Política Javier Milei
Javier Milei en San Rafael: la experiencia única que llevó a 4 mozos al almuerzo con el presidente

Cuatro alumnos de una institución que integra a personas con síndrome de Down trabajan este jueves en el evento en el que esperan a Javier Milei

Facundo García
Facundo García
Cuatro jóvenes de la Asociación para la Rehabilitación Infantil Down (Aprid) fueron elegidos como mozos para el almuerzo de Javier Milei en San Rafael.

Foto: Axel Lloret/Diario UNO

Nadie les dice adónde pueden llegar y adónde no. Ellos van para adelante. Son 4 jóvenes de la Asociación para la Rehabilitación Infantil Down (Aprid) que participan en el tradicional Almuerzo de las Fuerzas Vivas de San Rafael, donde este jueves se espera la llegada de Javier Milei.

Se mueven por todo el salón haciendo gala de sus destrezas, mientras Belén Losino, titular de Aprid, comenta a este cronista: "Somos una institución que tiene primaria y secundaria, lo que sería educación integral en educación especial".

APRID Asocación para la Rehabilitación Infantil Down
Los mozos de Aprid se mueven por todo el salón antes de la llegada del presidente Javier Milei a San Rafael.

Los muchachos se ven concentrados, taciturnos, como un equipo a punto de salir a jugar una final con la llegada de Javier Milei.

Inclusión laboral para personas con síndrome de Down

La entidad se enfoca en ofrecer educación inclusiva a jóvenes con síndrome de Down, preparándolos para su inserción en el ámbito profesional.

En efecto, los estudiantes provienen del taller de hotelería de Aprid. Losino destacó la oportunidad: "Hoy tuvimos la oportunidad de acompañar al servicio de catering aportando nuestros mozos con su preparación".

APRID Asocación para la Rehabilitación Infantil Down - San Rafael
Aseguraron que había muchos nervios, pero los chicos están preparados para la gran experiencia que viven con la llegada del presidente de Javier Milei.

Claro que hay ansiedad. Grande. Tan grande como la expectativa y el entusiasmo. Y no están solos: los 4 valientes trabajan acompañados por dos adultos del equipo directivo y docente de Aprid.

Esta supervisión asegura un apoyo constante y una experiencia de aprendizaje enriquecedora en un entorno de alta demanda, ya que en el encuentro se aguarda, además del presidente Javier Milei, a más de 1.000 personas.

