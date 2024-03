Javier Milei sobre el dietazo en el Congreso: "Que no me vengan con que a ellos no les alcanza"

Asimismo, añadió: "No estoy de acuerdo con que se suban el sueldo. Entiendo que puedan tener necesidades pero hay 60% de argentinos pobres y más del 10% de argentinos indigentes. Entonces que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísima menos plata".

El malestar de Javier Milei por el aumento en el Congreso en medio de la crisis

El incremento salarial para diputados y senadores generó indignación en gran parte de la sociedad e incluso llegó a parte de la política y del oficialismo frente a la grave situación económica del país que impacta sobre los ingresos de todos los argentinos, entre ellos los jubilados.

El temblor que generó puertas adentro fue fuerte, y de hecho, 24 horas después del anuncio, Milei se reunió con Menem y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, para dar marcha atrás con el aumento.

Más temprano había trascendido que el mandatario nacional había recibido con malestar el aumento del 30% de las dietas para todos los diputados y senadores nacionales que se autoaplicaron y había reclamado a los titulares de ambas cámaras, Villarruel y Menem, que reviertan la medida en medio de la política de austeridad y "motosierra" contra "la casta" que el libertario levanta como bandera.

Así se dejó trascender en los pasillos de la Casa Rosada este jueves y el propio mandatario dedicó una buena cantidad de retuits a mensajes que daban cuenta de su enojo por el aumento de los legisladores.

"Cuando el presidente Milei se enteró que iba a haber un aumento de salarios legislativos, le ordenó a las autoridades del Congreso que den marcha atrás con el aumento a diputados y senadores", fue un mensaje en la red social publicado por La Derecha Diario, que fue replicado por el mandatario.

E hizo lo mismo con otra gran cantidad de mensajes que daban cuenta de los mismo.

La suba de las dietas, que oscilaban los $2 millones y pasaban ahora a $2,6 millones, generó fuerte polémica, sobre todo por lo contrario que queda frente a la postura del gobierno acerca de que "la casta" debería pagar los costos de la crisis, en momentos en que los salarios de los trabajadores y jubilados quedaron licuados ante la fuerte inflación.

Tras expresar su enojo, se le explicó al mandatario que el aumento se trataba de una norma que existe desde 2011, y que automatiza los aumentos, mientras que ya se puso en marcha la estrategia para revertirlo.

