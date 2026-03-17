A 34 años del ataque que marcó un antes y un después en la historia argentina, el presidente Javier Milei encabezó este martes el acto central por el aniversario del atentado a la Embajada de Israel. Desde el sitio donde funcionaba la sede diplomática en el barrio de Retiro, el mandatario ratificó el alineamiento geopolítico de su gestión y lanzó una fuerte advertencia: "Argentina combate el terrorismo y defendemos la libertad".
Javier Milei en el aniversario del atentado a la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"
Bajo el lema "La primera vez no se olvida", la ceremonia recordó a las 29 víctimas fatales y a los más de 250 heridos que dejó la explosión en 1992
Bajo el lema "La primera vez no se olvida", la ceremonia recordó a las 29 víctimas fatales y a los más de 250 heridos que dejó la explosión en 1992. Milei estuvo acompañado por una comitiva de estrecha confianza, integrada por la secretaria de Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
Javier Milei honró a las familias de las víctimas del atentado
Durante su discurso, el Jefe de Estado calificó el hecho como un "cobarde ataque del terrorismo iraní" y aseguró que representa una herida imborrable en los cimientos morales de la sociedad. "Es una herida en el pueblo argentino y en la comunidad judía", señaló, reforzando la idea de que Israel es una "nación hermana" que comparte los mismos valores que la Argentina.
En un pasaje clave de su alocución, Milei vinculó el recuerdo del pasado con la estrategia judicial del presente. Sostuvo que el terrorismo exige "decisión política y constancia institucional", y adelantó que el país impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables, incluso cuando estos intenten eludir la acción de la justicia.
"Llevamos la moral como política de Estado", afirmó el Presidente, quien concluyó su intervención honrando a las familias que durante más de tres décadas han sostenido la búsqueda de justicia. El acto cerró con un clima de profunda emotividad en la esquina de Arroyo y Suipacha, reafirmando el compromiso oficial de considerar a Israel como un "aliado estratégico" en la lucha global contra el terrorismo.