Javier Milei en el aniversario del atentado a la Embajada de Israel: "Frente al terrorismo no puede haber tregua"

En un pasaje clave de su alocución, Milei vinculó el recuerdo del pasado con la estrategia judicial del presente. Sostuvo que el terrorismo exige "decisión política y constancia institucional", y adelantó que el país impulsa nuevas herramientas jurídicas para avanzar en el juzgamiento de los responsables, incluso cuando estos intenten eludir la acción de la justicia.

"Llevamos la moral como política de Estado", afirmó el Presidente, quien concluyó su intervención honrando a las familias que durante más de tres décadas han sostenido la búsqueda de justicia. El acto cerró con un clima de profunda emotividad en la esquina de Arroyo y Suipacha, reafirmando el compromiso oficial de considerar a Israel como un "aliado estratégico" en la lucha global contra el terrorismo.