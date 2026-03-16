Milei en Córdoba: "Hay que mirar a la Argentina como un modelo de negocios"

El Presidente explicó que Argentina atraviesa “una gran oportunidad de volver a ser grande” y sostuvo durante su discurso y agregó que su administración trabaja para convertir al país en “el más libre del mundo”.

Milei argumentó que "hay tres líneas bajo las cuales uno toma decisiones: la primera es la cuestión de ética y moral, los valores de occidente; la segunda es la eficiencia económica; y la tercera es el utilitarismo político, porque rinde en términos políticos", enumeró, mientras que consideró que “el debate siempre estuvo centrado en discutir los últimos dos”.

milei

El mandatario afirmó que el rumbo económico de su gobierno ya muestra resultados y destacó que el país avanzó 40 puestos en los índices de libertad económica. “Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo”, señaló.

También renovó sus críticas al kirchnerismo, quien, dijo, “están dispuestos a romper todo y a hacer cualquier tipo de barbaridad con tal de verlos mal a ustedes porque ellos no están en el poder”. Y afirmó: "Estamos trabajando para sacarlos de la historia".

“No sólo tenemos que gobernar sino que tenemos que gobernar contra la retórica de esta horda de vagos que lo único que saben hacer es dar buenos argumentos para tocar la sensibilidad de los seres humanospara seguir viviendo como vagos... No sé si odian más bañarse o trabajar... Creo que más les molesta trabajar, porque cada dos por tres cuando van a hacer líos al Congreso se llevan lindas duchas".

Finalizada la actividad, regresó a Buenos Aires.

Milei en Córdoba

Milei y los ambientalistas "idiotas"

Así calificó a los ambientalistas que defienden que no se toque nada de los recursos naturales. "Chile, con la misma cordillera, genera 30 veces más que nosotros, por estar abrazados a los idiotas ambientalistas extremos".

Y siguió en esa idea de la utilización de los recursos naturales sin aprovechar sus ventajas y posibilidades: "Les voy a decir algo. Si ustedes sigue con ese patrón pelotudo, lo que les va a pasar es que cuando vean algo y no se lo pueda apropiar, con esa idea no van a poder comer", dijo. Allí volvio a llamar imbéciles a los socialistas que nos llevan a la destrucción.

Argentina, potencia energética

Milei dijo que hay que dejar ideas "precámbricos". Dijo que a pesar de los impactos ambientales hay que hacer cosas creativas, que tengan sentido. "Por el ambientalismo idiota, hay que cuidar el planeta y entonces no hagamos nada. ¿Y para qué estamos", se preguntó. Por eso defendió la potencialidad energética - también con el área nuclear - más la teconología y la inversión.

Fue cuando defendió la ley de inocencia fiscal: "Volvimos a alinearnos con la Constitución y todos somos inocentes hasta que la ley demuestre lo contrario". El objetivo es que la gente saque los "dólares del colchón" para financiar diferentes actividades productivas. Ahí fue cuando dijo que "el argentino ahorra en dólares" y entonces tiene que tener instrumentos para ahorrar en esa moneda y volcarla a flujos de fondo, o sea, procesos de inversión.

Apoyo de los empresarios a Javier Milei

Durante la apertura, el presidente de la Bolsa, Manuel Tagle, elogió la gestión del Gobierno y destacó la “valentía” del mandatario para impulsar su programa económico. También valoró el rol de Karina Milei, Martín Menem y Adorni dentro del oficialismo, a quienes definió como “las espadas más filosas” del Presidente.

Tagle sostuvo además que la desaceleración en la baja de la inflación responde a un “gradualismo racional” y afirmó que la caída del consumo es un síntoma del proceso de estabilización económica.