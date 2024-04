Javier Milei dijo que sería maravilloso competir contra Cristina Kirchner en las elecciones 2027

►TE PUEDE INTERESAR: Javier Milei le respondió a Cristina Kirchner y la culpó por la crisis que atraviesa el país

Javier Milei.jpg Milei dice contar hoy con amplio respaldo popular para ganar las elecciones.

Milei aseguró que hoy ganaría las elecciones con el 54% de los votos

Milei insistió en que su figura mantiene un alto nivel de aceptabilidad, basado en distintas encuestas, y planteó que si La Libertad Avanza (LLA) disputara la elección presidencial en la actualidad, cosecharía "el 54 por ciento de votos".

También dijo el mandatario en referencia a que Cristina desestimó un supuesto adoctrinamiento a los estudiantes. "Si lo hubiésemos hecho Usted (Milei) no habría ganado", dijo CFK.

La respuesta del libertario fue: "Obviamente que los ha subestimado (a los estudiantes). Pero que ellos intentaron adoctrinar, no tenga duda. Lo que pasa es que el espíritu de la libertad es más fuerte que el espíritu opresor de los socialistas. Por eso, digamos, le hemos ganado. Y le vamos a seguir ganando. Lo único que tenemos que hacer es involucrarnos en la batalla cultural, porque si nos involucramos en la batalla cultural, no tiene chance alguna que un sistema basado en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley. y el asesinato, como es el socialismo, no tiene ninguna posibilidad frente a nosotros.

Otras definiciones de Milei

Varios temas abordó el Presidente. Lo que sigue es un resumen de sus principales definiciones. Habló de la marcha universitaria, a la que volvió a descalificarla al tildarla de "trren fantasma".

De la economía aseguró que los salarios le están ganando a la inflación. También afirmó que para los jubilados viene la recuperación.

Marcha universitaria11.JPG Para el Presidente fue un "rejunte" la marcha universitaria.

La marcha universitaria

"Nosotros nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades ni nunca dijimos que íbamos a quitar financiamiento".

"Lo único que pedimos es que como las universidades públicas están siendo financiadas por pagadores de impuestos, los números tienen que ser auditados. ¿Quiénes no quieren ser auditados? Y los ladrones no quieren ser auditados. Si los números fueran transparentes no tendrían problemas. No quiere ser auditado el que roba":

"Tomaron una causa noble, la política la prostituyó, armó una falacia del hombre de paja, dijo que nosotros queríamos hacer cosas que nunca dijimos que íbamos a hacer y nos criticaron. Fue algo miserable, fue la campaña del miedo de Sergio Massa en la campaña electoral".

"Estaba el ala progresista de la Unión Cívica Radical, La Cámpora, estaba Axel Kicillof y la provincia de Buenos Aires, el Frente Renovador y Massa, los piqueteros, todo el arco de la Izquierda. Estaban todos los que defienden los regímenes autócratas, gente con profundo sentimiento antisemita. Miro la foto y es el tren fantasma"

"Se tuvieron que juntar toda la Izquierda, el Frente Renovador y Massa, Kicillof y la provincia de Buenos Aires, La Cámpora, todas cosas heterogéneas, los piqueteros, las organizaciones sociales, las Madres de Plaza de Mayo, el radicalismo radicalismo progre. Si para irse a pelear con uno tienen que llamar a 50 tipos, qué grande es ese uno para requerir a ese rejunte".

Anses, jubilados.webp Según el Presidente ahora viene la recuperación para los jubilados.

Los jubilados

"Para los jubilados ahora viene la recuperación".

"Lo mandé (al DNU) para que empiece a correr el ajuste por inflación y se empiecen a recomponer las jubilaciones".

"Con eso, nosotros le estamos devolviendo 1,6 puntos del PBI. No tengo la culpa que el Congreso me trabe las cosas y se haya convertido en una máquina de impedir".

"Los salarios le ganan a la inflación"

"Por todo esto, diría que es un triunfo político maravilloso de La Libertad Avanza lo que pasó ese día", cerró Milei en relación a la Marcha Universitaria Federal.

"Es cada vez más notable como baja la inflación".

"Los argentinos ven que va encontrando una solución a lo que consideraban como el principal problema del país"..

"Los precios mayoristas en diciembre crecieron el 54 por ciento, amortizado a 17 mil y hoy la inflación mayorista fue del 5 por ciento".

"Se nota con mucha claridad que en alimentos llevamos dos semanas seguidas de deflación".

"Si bien es cierto que estamos en el peor momento de actividad económica, las fotos que recibimos ya es prehistoria. Algunos indicadores muestran que se está tocando un piso, hay sectores que se están expandiendo como minería, petróleo, gas".

"Los últimos datos están manifestando que los salarios le vienen ganando a la inflación, por eso, la recomposición se está notando".

"Nosotros hemos decidido cortar con determinadas partidas, no es que las pateamos sino que las cortamos. Hemos decidido cortar con la obra pública, que es la demostración más palmaria de la corrupción en la Argentina. La cortamos porque es un escándalo de corrupción".

