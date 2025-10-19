Inicio Política Javier Milei
Indigencia e inflación

Javier Milei dijo que sin él "la pobreza hubiera trepado al 95%": qué países son los más pobres del mundo

Milei señaló que al asumir era de 57% y que ya "salieron 12 millones de personas" de la pobreza en Argentina. Prometió que en 2026 "no habrá más inflación"

Por UNO
Javier Milei aseguró haber bajado 27 puntos la pobreza en Argentina

Javier Milei aseguró haber bajado 27 puntos la pobreza en Argentina

Javier Milei aseguró que, de no ser presidente, el índice de pobreza que "hubiera trepado hasta 90 o 95%" en Argentina, convirtiéndose en el país con más pobres del mundo. Y prometió que en 2026 "no habrá más inflación".

Milei volvió a pintar un escenario apocalíptico heredado de la gestión anterior. A su criterio, con una inflación que viajaba a un ritmo del "uno y medio diario" y se encaminaba a un "15.000 o 20.000 por ciento" anual.

"El número es aberrante, la realidad es que cuando nosotros llegamos (la pobreza) estaba en 57 y hubiera trepado hasta 90 o 95% con lo que nos dejaron plantados", afirmó el mandatario.

En tal sentido, sostuvo que su gobierno logró revertir esa tendencia. Y aseguró que "sacamos a doce millones de personas de la pobreza y seis millones de la indigencia. O sea, la dirección es la correcta".

Cuáles son los países más pobres del mundo

El presidente ubicó la pobreza actual en el 30%, un nivel similar al de 2017, y prometió que la inflación, que hoy viaja al 30% anual, "para mitad del año que viene no va a haber más".

La afirmación de Milei en una entrevista con el periodista Gabriel Anello sobre un hipotético 95% de pobreza colocaría a la Argentina en una situación de miseria extrema, muy por encima de países que lideran los rankings de pobreza a nivel global.

Según datos del Banco Mundial, los países con las tasas de pobreza más altas del mundo, aunque con mediciones que varían, se concentran en África Subsahariana y zonas de conflicto. Aún así, no alcanzan el 95% mencionado por el presidente.

Sudán del Sur: Considerado uno de los países más pobres, con estimaciones de pobreza que superan el 80%.

Burundi: Con una tasa que ronda el 75%.

República Centroafricana: El nivel de pobreza supera el 70%.

Somalia: Cerca del 70% de su población vive por debajo de la línea de pobreza internacional.

República Democrática del Congo: Actualmente, el país africano tiene a más del 60% de su población en la pobreza.

Críticas al kirchnerismo por la pobreza

Asimismo, Milei volvió a cargar contra la oposición, a la que acusó de ser "los endeudadores y empobrecedores".

Según sus cifras, durante las gestiones de los Kirchner (2003-2015) contrajeron "el 83% de la deuda que se tomó". Y afirmó que su gestión ya pagó 10% de la deuda de 500.000 millones de dólares que había heredado.

Finalmente, defendió su agenda de reformas estructurales, la baja de impuestos y los resultados en materia de seguridad, al destacar que los piquetes bajaron "de 9.000 por año a cero" y que se alcanzó un "récord de incautación de drogas".

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar