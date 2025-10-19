Javier Milei dijo que sin él "la pobreza hubiera trepado al 95%": qué países son los más pobres del mundo

En tal sentido, sostuvo que su gobierno logró revertir esa tendencia. Y aseguró que "sacamos a doce millones de personas de la pobreza y seis millones de la indigencia. O sea, la dirección es la correcta".

Cuáles son los países más pobres del mundo

El presidente ubicó la pobreza actual en el 30%, un nivel similar al de 2017, y prometió que la inflación, que hoy viaja al 30% anual, "para mitad del año que viene no va a haber más".

La afirmación de Milei en una entrevista con el periodista Gabriel Anello sobre un hipotético 95% de pobreza colocaría a la Argentina en una situación de miseria extrema, muy por encima de países que lideran los rankings de pobreza a nivel global.

Según datos del Banco Mundial, los países con las tasas de pobreza más altas del mundo, aunque con mediciones que varían, se concentran en África Subsahariana y zonas de conflicto. Aún así, no alcanzan el 95% mencionado por el presidente.

Sudán del Sur: Considerado uno de los países más pobres, con estimaciones de pobreza que superan el 80%.

Burundi: Con una tasa que ronda el 75%.

República Centroafricana: El nivel de pobreza supera el 70%.

Somalia: Cerca del 70% de su población vive por debajo de la línea de pobreza internacional.

República Democrática del Congo: Actualmente, el país africano tiene a más del 60% de su población en la pobreza.

Críticas al kirchnerismo por la pobreza

Asimismo, Milei volvió a cargar contra la oposición, a la que acusó de ser "los endeudadores y empobrecedores".

Según sus cifras, durante las gestiones de los Kirchner (2003-2015) contrajeron "el 83% de la deuda que se tomó". Y afirmó que su gestión ya pagó 10% de la deuda de 500.000 millones de dólares que había heredado.

Finalmente, defendió su agenda de reformas estructurales, la baja de impuestos y los resultados en materia de seguridad, al destacar que los piquetes bajaron "de 9.000 por año a cero" y que se alcanzó un "récord de incautación de drogas".