Javier Milei calificó a Luis Petri como "un ministro mágico, crack y de otro planeta"

Los elogios de Javier Milei a Luis Petri

Consultado por Fantino sobre el titular de la cartera de Defensa, Milei aseguró: "Es un ministro brillante". "¿Sabés en qué lugar está Argentina en el ranking mundial de potencias militares?", le preguntó entonces Milei a su entrevistador quien le respondió irónicamente: "En el de los que usan gomera".

Entonces el presidente le retrucó: "Gracias a la gestión de Petri estamos en el puesto 23 de las potencias mundiales militares".

"Mirá lo que es la gestión de Petri -siguió Milei-. Es un ministro de la reputísima madre. Es un gran ministro al margen de que es un ser humano maravilloso. Son todos maravillosos en el Gabinete".

Luego contó una anécdota: "En una reunión del equipo de gobierno yo saqué un tema. Entonces Luis, a quien le tengo mucha confianza, me dijo: 'Presidente, necesito hablar con usted'. Es que es un tipo muy educado. Por eso me trata de usted, lo que a cualquiera le puede parecer un delirio".

Enseguida Milei aclaró sonriente: "Ahora está un poquito más relajado"

Al continuar describiendo la tarea de Petri, el presidente reseñó: "Luis me dijo que yo había hablaod de esto,de lo otro y varias cosas más. Él tomó nota y escribió los proyectos de ley. ¿Te das cuenta? Este pibe es mágico, crack, de otro planeta..."

Finalmente Javier Milei recordó: "Le indiqué a Guillermo Francos (jefe de Gabinete) que aproveche a este pibe (Luis Petri). Necesitamos escribir una ley y este flaco la escribe bárbaro".

Javier Milei con Fantino en Neura Javier Milei estuvo eufórico en la entrevista con Alejandro Fantino.

Javier Milei aseguró que en 2031 se retirará de la política

En la misma entrevista con Fantino Javier Milei aseguró que no permanecerá en la política una vez cumplido su eventual segundo mandato, en 2031.

"¿Terminó el 2031? No me ven más el pelo, yo desaparezco. Me voy al medio del campo solo con mi perro", afirmó.

"En 2031, no me vas a poder encontrar de ninguna manera", insistió.

Según la Agencia Noticias Argentinas, el presidente Javier Milei ya ha comentado en la intimidad su deseo de concluir su proyecto político en un máximo de ocho años.