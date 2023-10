Javier Milei bloqueó a Hebe Casado en las redes sociales y la mendocina lo desafió

Más abajo, alguien recordó que Casado y Milei supieron tener un vínculo afectuoso en otras épocas, cuando la sanrafaelina no tenía un rol tan protagónico en Cambia Mendoza, que -vale recordarlo- es la filial local de Juntos por el Cambio. La respuesta de ella fue que no entendía el reciente bloqueo.

Javier Milei Hebe Casado.jpg

Las aventuras de Hebe Casado en las redes

Por supuesto, no es la primera vez que Hebe se ve involucrada en este tipo de polémicas de la vida digital. El 29 de octubre de 2020, la exlegisladora tuiteó acerca de los muertos por covid que había hasta ese momento en Argentina:

"Son 30.000, no como los otros 30.000. Un éxito la estrategia del gobierno de científicos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación ni a la educación ni a la salud", escribió, comparando los decesos de la pandemia con las cifras de desaparecidos. El comentario generó un enorme revuelo y llegó a ser noticia nacional.

Más tarde, fue el propio gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, quien admitió en julio de 2021, durante una entrevista con el programa Séptimo Día (Canal 7), haberla bloqueado en WhatsApp en épocas de la cuarentena.

"No me llevo bien con Hebe Casado. En algún momento le he bloqueado el teléfono. Ahora se lo digo y nos reímos", recordó Suarez.

